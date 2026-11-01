News Ticker

MotoGP | GP Malesia 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Sepang International Circuit

di Jessica Cortellazzi1 Novembre, 2026
MotoGP | GP Malesia 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Malesia 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta MotoGP GP Malesia Sepang – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!

A partire dalle 08:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Sepang International Circuit.

La pole position è andata ad Alex Marquez che aveva preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Dalla seconda fila scatteranno Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Terza fila per Enea Bastianini, Johann Zarco e Franco Morbidelli. Quarta fila per Pecco Bagnaia, Joan Mir e Maverick Vinales. Luca Marini scatterà dalla 13esima casella.

Assenti l’ex capo-classifica Jorge Martin (Aprilia Factory) che è caduto nella Sprint Race di Phillip Island riportando una frattura del radio e il compagno di marca Raul Fernandez.

Sabato Pedro Acosta aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi

La pole position era andata ad Alex Marquez

DIRETTA MOTOGP GP MALESIA SEPANG DALLE 08:00

Foto: MotoGP Sport Entertainment Group

1/5 - (1 vote)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News Ticker

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

TI POTREBBE INTERESSARE

Foto MotoGP SBK

motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00087motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00067motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00011motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00122motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00112motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00088motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00101motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00072motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00061motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00124motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00081motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00044

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news