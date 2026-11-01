MotoGP | GP Malesia 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta MotoGP GP Malesia Sepang – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!

A partire dalle 08:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Sepang International Circuit.

La pole position è andata ad Alex Marquez che aveva preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Dalla seconda fila scatteranno Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Terza fila per Enea Bastianini, Johann Zarco e Franco Morbidelli. Quarta fila per Pecco Bagnaia, Joan Mir e Maverick Vinales. Luca Marini scatterà dalla 13esima casella.

Assenti l’ex capo-classifica Jorge Martin (Aprilia Factory) che è caduto nella Sprint Race di Phillip Island riportando una frattura del radio e il compagno di marca Raul Fernandez.

Sabato Pedro Acosta aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi

#MotoGP #MotoGP2026 #MalaysianGP 🇲🇾 #Motorionline Seconda vittoria Sprint per lo spagnolo della #KTM, a terra il pole-man #AlexMarquez https://t.co/vJpMhzVcV6 — MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 31, 2026

La pole position era andata ad Alex Marquez

#MotoGP #MotoGP2026 #MalaysianGP 🇲🇾 #Motorionline In prima fila anche #PedroAcosta, seconda fila per due #Aprilia e una #Ducati https://t.co/CpQLGvvuSI — MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 31, 2026

DIRETTA MOTOGP GP MALESIA SEPANG DALLE 08:00

Foto: MotoGP Sport Entertainment Group

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