MotoGP | GP Malesia 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Sepang International Circuit
Diretta MotoGP GP Malesia Sepang – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!
A partire dalle 08:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Sepang International Circuit.
La pole position è andata ad Alex Marquez che aveva preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Dalla seconda fila scatteranno Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.
Terza fila per Enea Bastianini, Johann Zarco e Franco Morbidelli. Quarta fila per Pecco Bagnaia, Joan Mir e Maverick Vinales. Luca Marini scatterà dalla 13esima casella.
Assenti l’ex capo-classifica Jorge Martin (Aprilia Factory) che è caduto nella Sprint Race di Phillip Island riportando una frattura del radio e il compagno di marca Raul Fernandez.
Sabato Pedro Acosta aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi
#MotoGP #MotoGP2026 #MalaysianGP 🇲🇾 #Motorionline Seconda vittoria Sprint per lo spagnolo della #KTM, a terra il pole-man #AlexMarquez https://t.co/vJpMhzVcV6
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 31, 2026
La pole position era andata ad Alex Marquez
#MotoGP #MotoGP2026 #MalaysianGP 🇲🇾 #Motorionline In prima fila anche #PedroAcosta, seconda fila per due #Aprilia e una #Ducati https://t.co/CpQLGvvuSI
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 31, 2026
DIRETTA MOTOGP GP MALESIA SEPANG DALLE 08:00
Foto: MotoGP Sport Entertainment Group
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