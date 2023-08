MotoGP | GP Austria Gara, Vinales: ”La partenza era migliore rispetto a oggi”

MotoGP GP Austria Aprilia Racing – Il team Aprilia lascia l’Austria con entrambi i piloti in Top 10. Maverick Vinales, dopo una partenza non ancora perfetta, è riuscito a limitare i danni, chiudendo in sesta posizione. Gara più complicata per Aleix Espargarò, condizionata dall’usura dello pneumatico posteriore; ha concluso nono.

Dichiarazioni Maverick Vinales, GP Austria

“La partenza oggi è stata migliore rispetto alla Sprint Race, ma non è stato sufficiente per mantenere la posizione in griglia, e come conseguenza ho perso ulteriore terreno nella bagarre della prima curva. Ho tratto il massimo dalla moto per tutta la gara, recuperando e compiendo vari sorpassi, poi però non è più stato possibile ricucire il gap, ormai già oltre i 2 secondi, dai piloti di fronte a me in lotta per il podio. In questo momento la nostra priorità è migliorare la partenza, abbiamo il potenziale per lottare al vertice e sono in arrivo circuiti a noi più favorevoli, perciò dobbiamo essere pronti a cogliere tutte le opportunità”

Dichiarazioni Aleix Espargarò, GP Austria

“È stata una gara fisicamente molto impegnativa, era molto caldo e all’inizio ho spinto più che potevo per provare a rimanere nel gruppo di testa, poi il mio rendimento è calato perché ho iniziato ad accusare un calo della gomma posteriore e ho anche dovuto gestire il consumo di carburante. In ogni caso sono abbastanza soddisfatto, nell’arco del weekend la nostra performance è migliorata e alla fine in gara non ero distante da Maverick, che qui ha guidato a un livello altissimo. Sapevamo che questa pista non si addice alla nostra moto, e in particolare al mio stile di guida, ma tutto sommato abbiamo raccolto buoni punti. Continueremo a lavorare, come sempre, per migliorare”