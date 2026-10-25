MotoGP | GP Australia: il Race Director spiega i motivi della cancellazione

Il Direttore di Gara della MotoGP commenta la cancellazione del GP d’Australia: Graham Webber spiega come la scarsa visibilità abbia impedito all’elicottero medico di operare, non lasciando alcuna alternativa sicura alla cancellazione della gara a Phillip Island.

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“E’ un vero peccato, ad essere onesti. Speravamo ovviamente di offrire uno spettacolo per il pubblico. Abbiamo fatto del nostro meglio, in sostanza, per cercare di far partire l’evento, come abbiamo detto durante la giornata, continuando a posticipare l’orario in avanti, in avanti, in avanti.

Siamo stati sfortunati con il tempo. Voglio dire, l’elicottero medico non poteva volare; gli aggiornamenti che ricevevamo indicavano che c’era una possibilità verso la fine della giornata, ed è per questo che abbiamo resistito, ma purtroppo i rapporti verso la fine dicevano che il tempo non stava migliorando così velocemente come avremmo voluto. E quindi ci siamo ritrovati nella situazione in cui siamo. Ovviamente, più posticipavamo la decisione durante il giorno, più diventavamo sensibili alle situazioni legate alle temperature dell’aria e cose del genere, perché le temperature iniziano a scendere. Quindi, tutto sommato, la sfortuna è stata parecchia, ad essere onesti.

Sulla cancellazione ha influito non solo il meteo di Phillip Island ma anche quello di Melbourne: “In entrambi i luoghi, Melbourne e Phillip Island, anzi, a dire il vero a un certo punto a Melbourne le cose andavano anche peggio la situazione era critica. Quindi non era una situazione ideale per noi. Come accennato prima, la strada non era un’opzione praticabile, fondamentalmente perché ci sarebbero volute quasi due ore per arrivare a destinazione. Purtroppo, su questo circuito facciamo grande affidamento sull’elicottero medico e, di conseguenza, non avevamo alternative, il che è un vero peccato. Abbiamo sentito i team manager e i piloti, che sono ovviamente delusi dalla notizia, ma ci hanno detto e sono sicuro che sia lo stesso messaggio proveniente dalla direzione gara, che la sicurezza resta sempre la nostra prima priorità.”

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