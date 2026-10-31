MotoGP, gli highlights della Sprint in Malesia: Acosta trionfa, Marquez e Bezzecchi sul podio [VIDEO]

Pedro Acosta conquista la Sprint Race del Gran Premio della Malesia di MotoGP al termine di una gara spettacolare e condizionata dall’arrivo della pioggia. Lo spagnolo della KTM si impone a Sepang davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi.

Una Sprint tutt’altro che scontata, nella quale le condizioni della pista hanno messo alla prova i piloti e le strategie delle squadre. A decidere la gara sono stati anche gli episodi, a partire dalla caduta di Alex Marquez quando si trovava al comando.

Alex Marquez scatta dalla pole, ma la Sprint cambia volto

Partito dalla pole position, Alex Marquez è protagonista di un ottimo avvio e riesce a mantenere la leadership nelle prime fasi della Sprint. Alle sue spalle si accende subito la battaglia, con Ai Ogura aggressivo allo spegnimento dei semafori e capace di inserirsi nella lotta per le prime posizioni.

Pedro Acosta si porta nelle zone alte della classifica, mentre Marc Marquez deve inizialmente fare i conti con gli avversari e perdere terreno rispetto alla testa della corsa.

Le prime gocce di pioggia iniziano a rendere la situazione più complicata, ma i piloti di testa decidono di rimanere in pista con le gomme slick. La Direzione Gara espone la bandiera bianca, dando la possibilità di rientrare ai box per effettuare il cambio moto in caso di peggioramento delle condizioni.

La caduta di Alex Marquez apre la strada a Ogura

Il colpo di scena arriva al terzo giro. Alex Marquez, che stava conducendo la Sprint con un buon margine, perde il controllo della moto in curva 14 e finisce a terra. Un episodio che cambia completamente gli equilibri della gara e costringe il pilota Gresini ad abbandonare le proprie ambizioni di vittoria.

Ai Ogura eredita la prima posizione, con Acosta pronto a seguirlo da vicino. Nel frattempo, la pioggia continua a interessare alcuni tratti del circuito di Sepang, rendendo sempre più delicata la gestione della gara.

Alcuni piloti decidono di rientrare ai box per montare le gomme da bagnato, ma il gruppo di testa sceglie di proseguire con le slick, scommettendo sulla possibilità di portare a termine la Sprint senza ulteriori cambiamenti.

Acosta attacca Ogura e conquista la vittoria

La fase decisiva si sviluppa negli ultimi giri. Pedro Acosta aumenta la pressione su Ogura e trova il momento giusto per sferrare l’attacco, riuscendo a conquistare la prima posizione con un sorpasso deciso.

Marc Marquez rimane in lotta per il successo, ma preferisce gestire la situazione senza correre rischi eccessivi. Nel finale anche Marco Bezzecchi riesce a inserirsi nella battaglia per il podio, superando gli avversari e approfittando delle difficoltà di Ogura, che perde progressivamente terreno.

Acosta taglia il traguardo davanti a tutti e conquista una vittoria preziosa, la seconda Sprint della stagione. Alle sue spalle chiudono Marc Marquez e Marco Bezzecchi, mentre Ai Ogura deve accontentarsi della quarta posizione.

Di Giannantonio quinto, Bagnaia chiude sesto

Buona prestazione anche per Fabio Di Giannantonio, che porta la Ducati del team VR46 al quinto posto. Il pilota romano precede Francesco Bagnaia, sesto al traguardo, in una Sprint che ha offerto indicazioni importanti anche in vista della gara lunga.

Settima posizione per Brad Binder, davanti al rookie Diogo Moreira ed Enea Bastianini. Johann Zarco completa la top ten.

La Sprint malese regala dunque spettacolo e cambia le carte in tavola in vista della gara di domenica, con Pedro Acosta che si prende la scena e Marc Marquez che consolida ulteriormente la propria posizione nella lotta mondiale.

Guarda il video degli highlights della Sprint Race del GP di Malesia MotoGP 2026.

Chi ha vinto la Sprint Race del GP di Malesia 2026?

Pedro Acosta ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Malesia 2026 di MotoGP. Il pilota KTM ha conquistato il successo a Sepang al termine di una gara combattuta e condizionata dalle prime gocce di pioggia.

Chi è salito sul podio della Sprint MotoGP in Malesia?

Sul podio della Sprint Race malese sono saliti Pedro Acosta, vincitore della gara, Marc Marquez, secondo classificato, e Marco Bezzecchi, terzo al traguardo.

Perché Alex Marquez si è ritirato dalla Sprint in Malesia?

Alex Marquez è caduto al terzo giro mentre si trovava al comando della Sprint Race. L’incidente in curva 14 ha compromesso la sua gara e gli ha impedito di lottare per la vittoria.

Come si è comportato Fabio Di Giannantonio nella Sprint?

Fabio Di Giannantonio ha chiuso al quinto posto la Sprint Race del GP di Malesia, precedendo Francesco Bagnaia, sesto al traguardo.

La pioggia ha condizionato la Sprint Race di Sepang?

Sì, alcune gocce di pioggia hanno reso insidiosa la pista durante la gara. I piloti hanno potuto effettuare il cambio moto, ma il gruppo di testa ha scelto di proseguire con le gomme slick.



