MotoGP | Ducati 2027: la presentazione della nuova 850cc a Madonna di Campiglio

Presentazione Ducati MotoGP 2027 – L’annuncio di una nuova stagione è sempre un momento speciale per gli appassionati di MotoGP, e anche nel 2027 Ducati ha scelto uno scenario d’eccezione per dare il via alla propria avventura sportiva.

La casa di Borgo Panigale tornerà infatti a Madonna di Campiglio per “Campioni in Pista”, l’evento che negli ultimi anni è diventato un appuntamento fisso nel calendario della squadra emiliana e un’occasione per incontrare tifosi, partner e media alla vigilia del nuovo campionato.

Dal 17 al 19 gennaio 2027, le splendide Dolomiti faranno da cornice a tre giorni all’insegna della passione per i motori, dello sport e della condivisione. Il momento più atteso è in programma per lunedì 18 gennaio, data in cui Ducati presenterà ufficialmente il Ducati Lenovo Team 2027 e svelerà la nuova Desmosedici GP 850cc, la moto con cui il marchio italiano punterà a essere protagonista nella prossima stagione della MotoGP con il confermato Marc Marquez e il neo-acquisto Pedro Acosta.

L’evento rappresenta molto più di una semplice presentazione tecnica. Nel corso degli anni, “Campioni in Pista” si è trasformato in una vera e propria celebrazione del mondo Ducati, capace di unire l’adrenalina delle competizioni all’atmosfera unica della montagna. Madonna di Campiglio, località simbolo del turismo invernale italiano, si conferma così il palcoscenico ideale per raccontare i valori del marchio: eccellenza, innovazione, spirito di squadra e vicinanza ai propri appassionati.

La collaborazione con Trentino Marketing e con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio continua a rafforzare un legame ormai consolidato tra il territorio trentino e Ducati Corse. Grazie a questa sinergia, il fascino delle corse esce dai circuiti e trova una nuova dimensione in un contesto naturale di straordinaria bellezza, offrendo agli ospiti un’esperienza coinvolgente che va oltre l’aspetto strettamente sportivo.

Per il costruttore bolognese, la presentazione invernale rappresenta anche un’occasione per alimentare l’entusiasmo in vista della nuova stagione e mostrare al pubblico i risultati del lavoro svolto durante i mesi di preparazione. Gli occhi saranno puntati sulla nuova Desmosedici GP 850cc, figlia dei nuovi regolamenti.

Ulteriori dettagli sul programma e sulle iniziative previste durante “Campioni in Pista 2027” saranno resi noti nelle prossime settimane. Nel frattempo, i tifosi possono già segnare la data sul calendario: il conto alla rovescia verso la nuova stagione Ducati è ufficialmente iniziato.

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