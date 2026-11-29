Aprilia chiude la stagione 2026 nel migliore dei modi conquistando il Titolo Mondiale Costruttori (dopo quello dei Team, ndr), completando un’annata che resterà impressa nella storia della Casa di Noale. Un successo costruito grazie ai risultati ottenuti sia dal team ufficiale sia dalla struttura SuperFile Trackhouse MotoGP Team, protagonisti di una stagione dominata in numerosi appuntamenti del calendario.

I numeri certificano la superiorità della RS-GP26. Nel corso della stagione sono arrivate 11 vittorie nei Gran Premi, 35 podi domenicali, 8 successi nelle Sprint Race, 27 podi nelle gare brevi e 13 pole position. Un contributo fondamentale è arrivato da Marco Bezzecchi, autore di sette vittorie e tredici podi in gara, ma anche da Jorge Martin, Raul Fernandez e Ai Ogura, con tutti i piloti Aprilia capaci di conquistare almeno una vittoria e una pole position nell’arco del campionato.

Tra i momenti più significativi spiccano i cinque podi monopolizzati da moto di Noale nei Gran Premi, compreso lo storico risultato di Le Mans, primo podio completamente Aprilia della storia. In Indonesia, a Mandalika, è arrivato addirittura un poker con quattro RS-GP26 nelle prime quattro posizioni al traguardo.

La superiorità tecnica della moto è stata confermata anche dai record. La RS-GP26 ha stabilito dodici record assoluti sul giro in altrettanti circuiti e ha raggiunto una velocità massima di 368,6 km/h, grazie a Jorge Martin e successivamente eguagliata da Marco Bezzecchi al Mugello.

Grande soddisfazione nelle parole del direttore tecnico Fabiano Sterlacchini, che ha sottolineato il lavoro di squadra svolto tra pista e sede di Noale, evidenziando la straordinaria sinergia raggiunta all’interno del progetto e ringraziando dipendenti, partner e fornitori per il supporto garantito lungo tutto il percorso verso il titolo.

Entusiasta anche il CEO Massimo Rivola, che ha celebrato il 56° titolo mondiale della storia Aprilia. Rivola ha ricordato il percorso iniziato con il ritorno come team ufficiale nel 2022 e culminato con la conquista del Mondiale Costruttori, definendo la RS-GP26 come la migliore moto mai realizzata nella storia del marchio.

Dichiarazioni Fabiano Sterlacchini D.T. Aprilia Vittoria Mondiale Costruttori

“Questo titolo è chiaramente un traguardo straordinario ed è il risultato dell’impegno di tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto in Aprilia Racing, sia in pista che a Noale. Sappiamo che non è mai semplice mantenere un legame così stretto tra questi due gruppi, ma abbiamo svolto un lavoro davvero eccellente e dobbiamo essere orgogliosi della straordinaria sinergia che siamo riusciti a creare. Ovviamente c’è sempre margine di miglioramento e faremo tutto il possibile per aumentare ulteriormente le nostre prestazioni nel prossimo futuro. Oltre a ringraziare tutti per questo incredibile sforzo comune, desidero esprimere la mia gratitudine all’intero gruppo: ci sono sempre persone che lavorano dietro le quinte e molti reparti che hanno supportato la nostra attività. Infine, vogliamo ringraziare tutti i nostri partner e fornitori che ci hanno accompagnato in questo percorso, offrendoci il supporto necessario per affrontare le nostre sfide.”

Dichiarazioni Massimo Rivola CEO Aprilia Vittoria Mondiale Costruttori

“C’è stato appena il tempo di vincere il Campionato del Mondo Team e Aprilia può già festeggiare anche il Campionato del Mondo Costruttori! Cinquantasei titoli mondiali rappresentano un bottino straordinario e tutto questo è stato possibile grazie al duro lavoro delle donne e degli uomini di Noale, oltre che dei nostri fantastici piloti. Un enorme grazie va a tutti loro. È una storia meravigliosa: siamo tornati come team ufficiale nel 2022 e siamo diventati campioni del mondo in un tempo così breve. Chiudere l’era dei 1000 cc sapendo di aver progettato la moto migliore ha un valore immenso. La RS-GP26 entrerà nella storia del motociclismo come la miglior moto di sempre, la più veloce, all’interno del miglior team. Noale, siete campioni del mondo!”

3.5/5 - (20 votes)