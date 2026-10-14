MotoGP | Trackhouse guarda al futuro: 1936 entra nel Team di Justin Marks

1936, piattaforma globale di investimenti nei settori dello sport e dell’intrattenimento, ha annunciato oggi un importante investimento di minoranza nel Superfile Trackhouse MotoGP Team, la squadra di proprietà americana che compete nel Campionato del Mondo MotoGP.

1936 entra così a far parte della compagine azionaria del team insieme al fondatore e CEO Justin Marks e ad Avenue Sports Fund. Insieme, i soci investiranno in modo significativo nella crescita e nel successo del Superfile Trackhouse MotoGP Team, sia dal punto di vista sportivo sia commerciale, mentre il campionato si prepara a entrare in una nuova era di espansione globale.

L’investimento arriva in un momento cruciale per la MotoGP. Sotto la guida di Liberty Media, con una base di tifosi in costante crescita a livello internazionale e un interesse sempre maggiore da parte di marchi globali e partner mediatici, la MotoGP sta costruendo una piattaforma commerciale all’altezza dello spettacolo offerto in pista. Trackhouse, insieme a 1936, punta a essere protagonista di questa crescita.

Dichiarazioni Justin Marks, fondatore e CEO di Trackhouse quota minoranza 1936

“È un momento entusiasmante per il Superfile Trackhouse MotoGP Team annunciare l’ingresso di 1936. Entrambe le parti condividono la convinzione che il Campionato del Mondo MotoGP abbia un’enorme opportunità di crescita a livello globale e che Trackhouse possa svolgere un ruolo di primo piano in questa entusiasmante traiettoria ascendente. Il team dispone ora di grandi opportunità per effettuare investimenti significativi nell’area competitiva, nel brand, nello storytelling e nell’esperienza Trackhouse, insieme a un gruppo di partner diversificato e di grande talento.”

Dichiarazioni Charlie Raposo, fondatore e CEO di 1936 ingresso Trackhouse MotoGP Team

“Crediamo che la MotoGP sia ancora nelle prime fasi del suo potenziale commerciale. Le gare sono probabilmente le migliori del motorsport e la fanbase in continua crescita è estremamente fedele e profondamente coinvolta. Si tratta già di uno sport globale, con ampi margini di ulteriore espansione internazionale.

Justin ha costruito una squadra con grande ambizione e un marchio capace di distinguersi dalla concorrenza. Siamo orgogliosi di unirci a lui in questo percorso per costruire il team più performante della MotoGP, sia dentro sia fuori dalla pista. Non vediamo l’ora di collaborare con la squadra per sviluppare la realtà più entusiasmante dell’intero campionato.”

I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

Trackhouse è stata assistita da Tifosy Capital & Advisory e Davis Polk, mentre 1936 si è avvalsa della consulenza di McGuireWoods e Sheridans.

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