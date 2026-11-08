MotoGP | Rivola: “Non sono bastate quattro Aprilia per battere Marc Marquez”

La polemica per il contatto tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez continua ad animare il paddock della MotoGP anche al termine del weekend di Lusail. A intervenire con decisione è stato il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, che non ha nascosto il proprio disappunto.

Rivola ha analizzato nel dettaglio la dinamica dell’incidente, sostenendo che Bezzecchi non avesse alcuna possibilità di evitare il contatto e mettendo in discussione tempi e modalità con cui è stato emesso il verdetto. Il manager ha poi concluso con una battuta dal sapore agrodolce, trasformata anche in un riconoscimento al valore di Marc Marquez. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Massimo Rivola GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Mi dispiace per quanto accaduto a Bezzecchi. A mio avviso avrebbe meritato di arrivare fino all’ultima gara con la possibilità di lottare per il campionato. Credo che questa stagione abbia insegnato molto sia a lui che a noi. Personalmente non condivido la decisione presa ieri. Non abbiamo presentato ricorso perché si tratta di una decisione che non può essere appellata.”

La dinamica dell’incidente

“Quando si verifica un contatto tra due piloti, i commissari devono stabilire chi abbia la responsabilità maggiore. Per farlo, bisogna capire chi dei due avrebbe potuto evitare l’incidente. Nel caso di Marco, ritengo sia evidente che non avesse alcuna possibilità di evitarlo. Se non poteva farlo lui, allora mi sembra chiaro che fosse l’altro pilota a poter intervenire. È stato Marquez ad avvicinarsi a Bezzecchi, non il contrario.”

Il nodo della decisione dei commissari

“C’è poi un altro aspetto da considerare. Ci troviamo in una fase estremamente delicata del campionato e l’episodio è avvenuto durante una Sprint. Considerando che un’eventuale sanzione avrebbe avuto conseguenze sulla gara lunga, credo che confrontarsi con i piloti al termine della Sprint avrebbe aiutato a valutare meglio l’accaduto e a prendere una decisione più equilibrata e corretta.”

Poi una battuta conclusiva che “incorona” Marquez: “Non sono bastate quattro Aprilia per battere Marc Marquez.”

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