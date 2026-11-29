Brutta notizia nel paddock di Valencia per Alex Marquez. Il centauro spagnolo sarà costretto a saltare l’appuntamento conclusivo del mondiale a causa di un serio broncospasmo che ne ha imposto il ricovero d’urgenza. La notizia è stata resa nota da una sintetica nota stampa della scuderia, nella quale si ufficializza il forfait del #73 per la gara al Ricardo Tormo.

Stando a quanto riferito dal Team, il pilota spagnolo ha dovuto lasciare l’impianto valenciano in seguito all’insorgere di marcati problemi respiratori. L’emergenza ha reso indispensabile il primo soccorso da parte dello staff sanitario del circuito e il conseguente trasporto presso l’ospedale 9 de Octubre per gli approfondimenti diagnostici e le terapie del caso.

“Alex Marquez non disputerà la gara finale del campionato. Un forte broncospasmo ha obbligato il pilota ad abbandonare l’autodromo per essere trasferito al nosocomio 9 de Octubre”, recita il comunicato della squadra.

Un’uscita di scena dolorosa per lo spagnolo, desideroso di onorare il finale di Campionato gareggiando davanti ai propri tifosi e a proprio fratello Marc, alla sua ultima gara in MotoGP.

Per ora non emergono altri particolari sul quadro clinico del pilota né sulle tempistiche della convalescenza. La tutela della salute dell’iridato Moto3 e Moto2 rimane ovviamente al primo posto: l’atleta sarà ora sottoposto a tutti i controlli medici utili a definire la gravità della crisi respiratoria e a seguirne il decorso.

Termina così in anticipo l’annata 2026 di Alex Marquez. Un epilogo sfortunato per lo spagnolo, costretto ad assistere da spettatore all’ultima corsa della stagione mentre la priorità assoluta resta il suo stato di salute e la completa guarigione.

3.7/5 - (3 votes)