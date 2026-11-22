Marc Marquez scrive un’altra pagina leggendaria della storia delle due ruote. Sul circuito di Portimao, il fuoriclasse spagnolo conquista il suo decimo Titolo iridato, l’ottavo nella classe regina, raggiungendo un traguardo che lo proietta definitivamente tra le più grandi icone di sempre.

Un successo costruito attraverso sacrificio, capacità di adattamento e una forza mentale straordinaria, soprattutto dopo gli anni difficili segnati dall’infortunio al braccio e dal lungo percorso per tornare ai vertici. Questo Mondiale rappresenta non solo la consacrazione di una delle carriere più vincenti della storia della MotoGP, ma anche il coronamento di una stagione nella quale Marquez ha saputo fare la differenza con costanza, esperienza e determinazione.

Un mondiale che vale doppio, perché arriva dopo una rinascita sportiva che sembrava impossibile e gli consente di eguagliare i più grandi Campioni che hanno scritto la storia della categoria regina come Giacomo Agostini e di superare Valentino Rossi. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Campione del Mondo GP Portogallo Portimao MotoGP 2026

“Questo è un titolo particolare. L’anno scorso è stato un titolo conquistato d’istinto, semplicemente guidando, nato dalla liberazione emotiva che provavo per tutto ciò che era successo in precedenza. Quest’anno, invece, volevo dedicare questo mondiale a tutte le mie persone: ai tifosi, al team che mi ha aiutato e ha creduto in me fin da quando ero fermo a letto per l’infortunio al braccio. È stato un anno di adattamento e di grande lavoro mentale; per questo è importantissimo aver vinto questo ottavo titolo in MotoGP, il decimo in totale. Rivolgo anche un ringraziamento speciale a Giacomo Agostini, che è venuto fin qui: eguagliare il più grande della storia nella classe regina è qualcosa di incredibile. Inoltre, questo successo è fondamentale anche per la Ducati, perché si tratta del quinto campionato consecutivo e so quanto ci tengano.”

Le emozioni rispetto allo scorso anno e le prospettive per la prossima stagione

“L’anno scorso ho avuto la fortuna di guidare d’istinto e tutto filava liscio, ma correvo con un peso enorme sulle spalle per tutto quello che era successo e per la strada che avevo scelto: lasciare la Honda, passare al Team Gresini, approdare nel team ufficiale Ducati e tornare a vincere. Era una responsabilità enorme, una sfida personale che mi ero imposto da solo. Ecco perché il successo dell’anno scorso è stato così liberatorio, mi ha tolto un peso di venti chili di dosso.

Quest’anno, invece, l’ho detto e continuo a ripeterlo: un Titolo in più o uno in meno non avrebbe cambiato nulla per il mio futuro, anche se ovviamente vincere aggiunge sempre qualcosa di importante. È stato un anno di adattamento, in cui la squadra ha fatto un lavoro incredibile e le persone a me vicine mi hanno sostenuto tantissimo, specialmente dopo la gara di Le Mans, quando nemmeno io ci credevo più. Mi hanno detto: ‘Dai, lavoriamo sulla mentalità e proviamo ad andare a punti in tutte le gare.’ Ci siamo riusciti in ogni singolo appuntamento, tranne ieri, ed è proprio questa costanza che mi ha permesso di chiudere il campionato qui a Portimao.”

Foto: Michelin

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