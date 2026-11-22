A trentatré anni, Marc Marquez mette la firma su un altro capitolo storico del Motomondiale. Con la conquista del decimo campionato del mondo della carriera, l’ottavo nella classe regina, il secondo consecutivo con Ducati dopo il successo del 2025, il pilota spagnolo consolida il proprio posto tra i più grandi interpreti di sempre delle due ruote. Un traguardo che pareva fuori portata dopo il lungo periodo di crisi seguito al 2019, segnato da infortuni gravi, quattro interventi chirurgici al braccio destro e stagioni lontane dai vertici.

Il fuoriclasse di Cervera entra così tra i piloti più longevi ad aggiudicarsi il mondiale nella top class e tra i pochissimi capaci di trionfare con due costruttori diversi. Chiuso il ciclo vincente con Honda, Marquez ha completato la propria rinascita sportiva vestendo il Rosso Ducati, confermando una capacità di adattamento fuori dal comune anche in un contesto tecnico differente.

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I numeri fotografano la portata dell’impresa: otto titoli in MotoGP, cui si aggiungono i due conquistati nelle classi propedeutiche (125cc e Moto2). Un bottino complessivo che gli permette di superare Valentino Rossi nella graduatoria dei mondiali vinti e di avvicinarsi ulteriormente ai riferimenti assoluti della storia del motociclismo.

Al di là delle statistiche, a rendere unico questo successo è il percorso che lo ha preceduto. L’incidente di Jerez nel 2020 aveva rappresentato uno spartiacque drammatico, aprendo anni di dolore, limitazioni fisiche e risultati ben al di sotto degli standard abituali, al punto da spingere molti addetti ai lavori a ipotizzare un declino irreversibile.

La svolta è arrivata con la scelta di lasciare Honda per rimettersi in gioco. Prima il ritorno alla vittoria, poi la continuità ad altissimi livelli e infine il sigillo del decimo mondiale: un titolo dal peso specifico particolare, maturato dopo difficoltà che avrebbero interrotto la carriera della maggior parte dei piloti.

EL NIÑO QUE CUMPLIÓ UN SUEÑO MÁS GRANDE QUE EL QUE SOÑÓ ❤️‍🩹🇪🇸 Marc Márquez consigue ser el piloto de la historia con más títulos de la máxima categoría 👑 #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 https://t.co/lmg7Aall1D — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2026

Più che un semplice ritorno, quello di Marquez è stato il compimento di una risalita costruita su determinazione, talento e tenacia. Dal calvario post-Jerez fino alla nuova consacrazione iridata, il pilota spagnolo ha ribaltato ogni pronostico. E visto il livello espresso nell’arco della stagione 2026, resta aperta una sola domanda: se questo decimo titolo rappresenti il punto d’arrivo di una carriera irripetibile o soltanto la premessa di un nuovo capitolo.

Equalling the greatest of all-time means…🏆🐐 #MARCmade | #H1STORY https://t.co/79AYftTfrG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

I titoli MotoGP (e non solo) di Marc Marquez

Con il successo iridato del 2026, Marc Marquez porta a otto i campionati conquistati nella classe regina, dieci contando anche quelli in 125 e Moto2, eguagliato Giacomo Agostini, superato Valentino Rossi:

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2025

2026

Foto: Michelin

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