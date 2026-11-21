Il Gresini Racing festeggia un traguardo speciale e lo fa guardando al proprio passato. In occasione del Gran Premio del Portogallo, il Team faentino ha svelato una speciale livrea celebrativa dedicata alle 30 stagioni di attività nel Motomondiale, un omaggio alla storia della squadra fondata dal compianto Fausto Gresini e diventata una delle realtà più iconiche del paddock.

La Ducati del team si presenta con una veste completamente diversa rispetto alla colorazione utilizzata abitualmente. Dominano il rosso acceso e il giallo fluo, una combinazione che richiama immediatamente le moto che hanno scritto alcune delle pagine più importanti della storia della scuderia emiliana. Sul cupolino e sulle carene spicca il logo BK8 News, integrato in un design che fonde modernità e tradizione, mentre nella parte inferiore compare anche il tricolore italiano, ulteriore richiamo alle origini del team.

La livrea speciale è stata presentata insieme ai piloti della squadra, che per l’occasione indossano tute coordinate nei colori celebrativi. Un look che trasporta appassionati e addetti ai lavori indietro nel tempo, ricordando le tante stagioni vissute dal team tra le diverse categorie del Motomondiale.

La grafica è ispirata alla livrea del 2006 (sponsor Fortuna, ndr), un omaggio alla storica vittoria di Toni Elias a Estoril, davanti a Valentino Rossi per appena due millesimi di secondo, 5 punti che alla fine Rossi pagò perdendo il Mondiale.

In tre decenni di attività, il Gresini Racing ha conquistato titoli mondiali, vittorie e podi con piloti entrati nella storia delle due ruote. Dalle prime affermazioni nelle classi minori fino alle recenti sfide in MotoGP, la squadra ha costruito un’eredità sportiva importante, mantenendo sempre vivo lo spirito competitivo e familiare che l’ha contraddistinta sin dalla sua fondazione.

La scelta di Portimao per celebrare questo prestigioso anniversario non è casuale. Il circuito portoghese diventa infatti il palcoscenico ideale per mostrare una moto che rappresenta non solo il presente del team, ma anche il legame con una storia lunga trent’anni. Una livrea che racconta successi, passione e tradizione, elementi che continuano a caratterizzare il Gresini Racing anche nell’attuale era della MotoGP.

Con questa versione speciale della Ducati, il team non celebra soltanto un anniversario, ma riafferma la propria identità. Trent’anni di corse, emozioni e grandi campioni raccontati attraverso colori che riportano alla memoria alcune delle immagini più iconiche della storia Gresini, in un connubio perfetto tra passato e futuro.

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