Highlights GP Valencia – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti ddel Gran Premio della Comunitat Valenciana classe MotoGP, ultima gara in carriera di Marc Marquez.

A vincere Raul Fernandez su Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, con il #25 che ha preceduto Marc Marquez, in pista con una livrea speciale color oro e Pedro Acosta, alla sua ultima gara in KTM.

Quarta e quinta posizione per Marco Bezzecchi e Jorge Martin, che hanno preceduto Ai Ogura, Fermin Aldeguer, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. A chiudere la Top Ten Joan Mir.

A punti anche Pol Espargarò, Diogo Moreira, Johann Zarco, Fabio Quartararo e Luca Marini. Franco Morbidelli ha concluso la sua avventura in MotoGP con il 16esimo posto, dal prossimo anno sarà pilota ufficiale Ducati Superbike.



