MotoGP | GP Valencia, Marquez chiude 2° la sua ultima gara in carriera: gli highlights [VIDEO]
La vittoria è andata a Raul Fernandez, terzo gradino del podio per Pedro Acosta
Highlights GP Valencia – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti ddel Gran Premio della Comunitat Valenciana classe MotoGP, ultima gara in carriera di Marc Marquez.
A vincere Raul Fernandez su Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, con il #25 che ha preceduto Marc Marquez, in pista con una livrea speciale color oro e Pedro Acosta, alla sua ultima gara in KTM.
Quarta e quinta posizione per Marco Bezzecchi e Jorge Martin, che hanno preceduto Ai Ogura, Fermin Aldeguer, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. A chiudere la Top Ten Joan Mir.
A punti anche Pol Espargarò, Diogo Moreira, Johann Zarco, Fabio Quartararo e Luca Marini. Franco Morbidelli ha concluso la sua avventura in MotoGP con il 16esimo posto, dal prossimo anno sarà pilota ufficiale Ducati Superbike.
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