Il Gran Premio di Valencia ha rappresentato molto più di una semplice gara per Pedro Acosta. Sul circuito Ricardo Tormo, il pilota di Mazarron ha infatti chiuso un capitolo importantissimo della propria carriera, salutando il marchio che gli ha permesso di arrivare fino al Motomondiale e di diventare uno dei protagonisti della MotoGP.

Dopo aver condiviso sei stagioni con KTM, tra categorie minori e classe regina, Acosta ha voluto rendere omaggio a tutte le persone che lo hanno accompagnato in questo percorso. Il fine settimana valenciano è stato quindi carico di emozioni, con la consapevolezza che dal martedì successivo inizierà una nuova fase della sua carriera sportiva, anche in vista dell’arrivo delle nuove MotoGP da 850 cc che segneranno il futuro della categoria.

Intervistato da Sky Sport MotoGP al termine dell’ultima gara della stagione, il pilota murciano ha ripercorso gli anni trascorsi con la Casa austriaca, soffermandosi sia sui momenti di successo sia sulle difficoltà affrontate insieme. Acosta ha poi commentato anche l’incognita rappresentata dai prossimi test, spiegando come sia ancora impossibile prevedere i reali valori in campo in vista del 2027.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara GP Valencia MotoGP 2026

“Alla fine penso non ci fosse modo migliore di concludere una storia così. Sei anni insieme, tre nella categorie minori, poi in MotoGP, tra momenti belli e momenti difficili. Per questo, stamattina gli ho detto: “Dai, oggi provo a offrirti il miglior spettacolo possibile per chiudere questo capitolo”. Penso che qualcosa sia tornato indietro: per questo loro mi hanno dato l’opportunità di arrivare nel Motomondiale, quindi sono davvero felice per loro e per me.”

La sfida del prossimo anno e il cambio di moto

“E’ difficile da interpretare, perché penso che tutti abbiamo girato da soli in tutti i test. Per questo non lo so, penso che andrà in scena una specie di lotteria. Credo che il vero primo giorno in cui capiremo come potrà essere martedì sia proprio martedì (giornata di test delle 850cc).”

Foto: Michelin

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