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MotoGP | GP Qatar: vince Bezzecchi, Marquez ipoteca il Titolo: gli highlights [VIDEO]

Il pilota riminese dell'Aprilia senza avversari, Marquez supera Fernandez a tre giri dalla fine, secondo "Title Point" a Portimao

di Alessio Brunori8 Novembre, 2026
MotoGP | GP Qatar: vince Bezzecchi, Marquez ipoteca il Titolo: gli highlights [VIDEO]MotoGP | GP Qatar: vince Bezzecchi, Marquez ipoteca il Titolo: gli highlights [VIDEO]

Highlights GP Qatar – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti del Gran Premio del Qatar classe MotoGP.

La vittoria è andata a Marco Bezzecchi, sesto successo stagionale per il riminese dell’Aprilia, 12esimo in carriera. Sul podio Marc Marquez, sempre più vicino al decimo Titolo iridato e Raul Fernandez.

Statistiche Aprilia

•⁠ ⁠⁠9° vittoria stagionale per Aprilia Racing
•⁠ ⁠⁠17° vittoria in top-class per Aprilia Racing
•⁠ ⁠⁠Grazie alla vittoria odierna, Aprilia Racing raggiunge quota 311 successi nel Motomondiale
•⁠ Miglior risultato di Aprilia Racing in questo tracciato, che non era mai andata a podio in Qatar.

Vittoria per Marco Bezzecchi nel GP di Qatar

•⁠ ⁠6° vittoria stagionale
•⁠ ⁠12° vittoria in top-class: è il primo pilota nella storia che vince i suoi primi 12 GP in top-class in 12 circuiti diversi.
•⁠ ⁠⁠30º podio in carriera in top-class e 12° podio stagionale, eguaglia Sete Gibernau, al 28° posto di tutti i tempi nella top-class.

Oltre a Bezzecchi vincitore, quinto posto per Enea Bastianini, ottavo per Fabio Di Giannantonio e 11esimo per Franco Morbidelli.


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