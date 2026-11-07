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MotoGP | GP Qatar Sprint Race, Marquez si difende: “Con Bezzecchi non ho fatto nulla di strano”

Il pilota Ducati commenta il contatto con il portacolori Aprilia nella Sprint di Lusail: "Faccio sempre la stessa traiettoria"

di Alessio Brunori7 Novembre, 2026
MotoGP | GP Qatar Sprint Race, Marquez si difende: “Con Bezzecchi non ho fatto nulla di strano”MotoGP | GP Qatar Sprint Race, Marquez si difende: “Con Bezzecchi non ho fatto nulla di strano”

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar e già nella gara domenicale avrà il primo match-point Mondiale.

Ma la Sprint Race di Lusail ha lasciato anche strascichi polemici visto che il nove volte iridato della Ducati è stato protagonista di un contatto con Marco Bezzecchi, con quest’ultimo finito a terra.

Ecco cosa ha detto al tal proposito il #93 della Ducati alla 25esima vittoria Sprint, già recordman, 10° della stagione, 43esima medaglia Sprint già record (14esima quest’anno , 8° medaglia Sprint consecutiva).

Dichiarazioni Marc Marquez Incidente Vs Bezzecchi Sprint Race GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Sul contatto con Bezzecchi non saprei, io ero davanti e non ho fatto nulla di strano in quella curva. Semplicemente penso che Bezzecchi fosse mezzo secondo più forte di me a giro e non si aspettava che staccassi così tardi alla prima curva. Io sono andato un po’ lungo, poi sono rientrato per fare il pick-up (riconnettere la traiettoria aprendo la moto, ndr). Se guardate le riprese dall’elicottero, in ogni giro faccio sempre la stessa traiettoria, sia da solo che con un altro pilota a fianco.

Guardate tutta la gara e le riprese dall’elicottero alla curva 1, vedrete che ogni giro faccio esattamente la stessa cosa. In quel punto, quando sono rientrato verso il cordolo per fare il pick-up, ho visto che c’era una moto all’interno e ho sollevato la moto con forza. Comunque sia, io sono quello che cerca di fare meno contatti di tutti, perché mi trovo in una posizione migliore in classifica e ho del vantaggio da gestire. Guardate le immagini a fine analisi: alla fine chi arriva da dietro è quello che ha il quadro chiaro della situazione.”

E’ chiaro che il contatto c’è stato! Mi si è persino aperto l’airbag della tuta. È stato un incidente molto simile a quello avvenuto in Indonesia, secondo me. Questo weekend Bezzecchi ha una gran velocità, va fortissimo e ha una percorrenza di curva che ho notato fin dalla prima gara. Va mezzo secondo più forte di tutti ed è davvero veloce; noi in questo momento non possiamo fare quelle linee.”

Poi Marquez chiede notizie del suo team-mate Pecco Bagnaia che in un brutto incidente innescato da Aldeguer ha riprotat la frattura del quarto e quinto dito del piede destro. La frattura del quarto è scomposta e dovrà essere operata.

“Pecco ha la frattura del piede? Per come è volato, è andata comunque bene.”

Foto: Michelin

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