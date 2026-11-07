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MotoGP | GP Qatar Sprint Race: la brutta caduta di Bagnaia centrato da Aldeguer [VIDEO]

Violento incidente nella Sprint Race di Lusail: Pecco Bagnaia finisce al centro medico e poi in ospedale

di Alessio Brunori7 Novembre, 2026
MotoGP | GP Qatar Sprint Race: la brutta caduta di Bagnaia centrato da Aldeguer [VIDEO]MotoGP | GP Qatar Sprint Race: la brutta caduta di Bagnaia centrato da Aldeguer [VIDEO]

Incidente Sprint Race GP Qatar – La Sprint Race del Gran Premio del Qatar al Lusail International Circuit è stata caratterizzata da una bandiera rossa dovuta ad un’incidente innescato da Fermin Aldeguer, che ha centrato in pieno Pecco Bagnaia dopo aver superato in staccata Pedro Acosta.

Il pilota della Ducati è stato portato via in barella al centro medico dove gli sono state riscontrate le fratture del quarto e quinto metatarso del piede destro. La frattura del quarto è scomposta e dovrà essere operata.

Il tre volte iridato è stato poi portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Per l’incidente Aldeguer è stato penalizzato con un doppio long-lap penalty scontato alla seconda ripartenza.


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