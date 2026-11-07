MotoGP | GP Qatar Sprint Race: Il contatto Bezzecchi-Marquez analizzato allo Sky Sport Tech [VIDEO]
Contatto tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi. La Direzione Gara indaga sull'episodio ma decide di non intervenire
Incidente Sprint Race GP Qatar – La Sprint Race del Gran Premio del Qatar al Lusail International Circuit è stata caratterizzata da un’incidente che ha visto finire a terra Marco Bezzecchi dopo un contatto con Marc Marquez.
Alla staccata della prima curva all’inizio del quarto giro Marco Bezzecchi ha provato a sorpassare Marc Marquez alla fine del rettilineo d’arrivo, ma lo spagnolo ha fatto una grande staccata e rientrando in traiettoria ha “incontrato” Bezzecchi che aveva preso una traiettoria interna e dopo il contatto il riminese dell’Aprilia è scivolato.
Potete farvi una vostra idea guardando il video, noi sottolineiamo solo che la Direzione Gara ha dapprima messo l’accaduto sotto investigazione, senza però poi prendere nessun provvedimento.
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