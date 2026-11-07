MotoGP | GP Qatar Sprint Race, Di Giannantonio conquista il podio: “Possiamo lottare ancora”

Fabio Di Giannantonio ha chiuso sul podio la Sprint Race del Gran Premio del Qatar caratterizzata da una bandiera rossa causata da un incidente tra Pecco Bagnaia e Fermin Aldeguer, con quest’ultimo che ha centrato in pieno il piemontese della Ducati.

Alla seconda ripartenza “Diggia” ha dovuto montare una gomma media al posteriore perchè non aveva più le soft e questo ha un pò influito sulla sua gara. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Sprint Race GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Siamo molto contenti perché alla fine abbiamo fatto un’ottima prestazione ed è quello su cui dobbiamo concentrarci. Dobbiamo mettere il focus solo su quello che possiamo controllare ed essere super contenti. Subito dopo la gara ero un po’ arrabbiato soltanto perché purtroppo siamo partiti con la soft e non avevamo un’altra soft disponibile nuova, quindi abbiamo dovuto mettere la media.

Sapevo che dovevo affrontare in maniera diversa i primi giri, andando senza gestire le gomme, e alla fine non sappiamo se è stata una scelta giusta o sbagliata perché abbiamo fatto una super performance. Però lì per lì, sai, quando vedi gli altri a battagliare con te con la soft e tu con la media dici: ‘Cavolo, la volevo anch’io’. Invece è andata così, però siamo super contenti, super performance e quindi dai, testa a domani.”

Il bilancio del weekend e le aspettative per la gara domenicale

“Per tutto l’anno è stato confermato il fatto che le Ducati con la soft vanno molto bene e riescono ad avvicinarsi molto all’Aprilia; a volte riusciamo anche a batterli, io in alcuni frangenti. Però abbiamo sempre visto che con la media loro fanno la differenza, perché riescono a gestire molto meglio le gomme e ad entrare in curva molto più forti.

Quindi, sinceramente mi aspetto di vedere l’Aprilia molto forte domani. Poi Jorge andava in maniera incredibile! Sarà sicuramente una gara dove c’è un piccolo gap, ma io cercherò di fare il massimo: se tengo questo ritmo fino alla fine, domani possiamo lottare per il podio, quindi ci concentriamo solo su quello che possiamo controllare.”

Le partenze e le sensazioni in sella

“Quando sento di aver fatto un bel lavoro tutto il weekend, di essere pronto per la gara, riesco a essere molto incisivo alle prime curve e mi sento sicuro sulla moto. Quando arriviamo in gara magari con qualche incognita in più, faccio sempre fatica a esprimermi al 100% alle prime battute e soprattutto alle prime due curve. Oggi mi sentivo bene, abbiamo fatto un bel lavoro tutto il weekend e quindi siamo riusciti a fare due belle partenze. Speriamo anche domani.”

Il feeling con la pista di Lusail e le preferenze di guida

“Questa è una gara proprio particolare: ci sono tantissime cose belle in pista e fuori, e a me sono sempre piaciute le piste veloci dove devi portare tanta roba dentro ed avere un po’ gli attributi per entrare forte in curva; mi piace, mi esalto. Questa è una pista dove andiamo veramente forti e quindi sembra che mi riesca bene, benigno. Mi diverto, cerco di divertirmi e poi facciamo bei risultati.”

Foto: Michelin

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