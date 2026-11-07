MotoGP | Gp Qatar, Sprint Race: contatto Marquez Vs Bezzecchi, “Bez” a terra, vince lo spagnolo

MotoGP Sprint Race GP Qatar – La Sprint Race del Gran Premio del Qatar lascerà sicuramente strascichi polemici.

Nel corso del terzo giro alla c’è infatti stato un contatto tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi, con quest’ultimo finito a terra. La Direzione Gara ha dapprima messo Under Investigation l’accaduto, ma poi non ha preso nessun provvedimento.

Il box Aprilia è andato su tutte le furie con l’A.D. Massimo Rivola che ha applaudito sarcasticamente, questo mentre Marc Marquez trionfava davanti a Fabio Di Giannantonio e un eroico Jorge Martin, che a poche settimane dalla frattura del radio distale avvenuta in Australia è salito sul terzo gradino del podio.

Per Marquez 25esima vittoria Sprint, già recordman, 10° della stagione, 43esima medaglia Sprint già record (14esima quest’anno , 8° medaglia Sprint consecutiva). Con questa vittoria Marquez avrà domani la prima possibilità di vincere il Mondiale. Dovrà vincere con Martin fuori dai punti.

Quarto al traguardo Raul Fernandez con l’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team. Il #25 ha preceduto un grandissimo Johann Zarco, quinto con la RC213V del Castrol Honda LCR, Pedro Acosta su KTM RC16 del Team Factory, il team-mate Ai Ogura e il nostro Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3). Ultimo pilota a punti Iker Lecuona (che sostituisce il convalescente Alex Marquez operato alla spalla, su Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP, ndr).

I nostri Luca Marini (Honda HRC Castrol) e Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) hanno chiuso in 14esima e 15esima posizione, dietro a Diogo Moreira (Pro Honda LCR), Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) e davanti a Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) e Jake Dixon (sostituisce Jpan Mir in sella alla Honda HRC del Team Castrol).

La gara è stata caratterizzata dalla bandiera rossa esposta nel corso del secondo giro. Bandiera causata da una folle entrata di Aldeguer su Pecco Bagnaia nel coso del primo giro, con quest’ultimo portato al centro medico. Il pilota ha riportato la frattura del quarto e quinto dito del piede destro. La frattura del quarto è scomposta e dovrà essere operata. Il piemontese della Ducati sarà comunque portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Assenti i piloti Yamaha per politica aziendale sui viaggi (vedi Conflitto in Medio Oriente). Mancano quindi Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Augusto Fernandez (che avrebbe sostituito l’infortunato Toprak Razgatlioglu, ndr).

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