MotoGP | GP Qatar Sprint Race, Bezzecchi non ci sta: “Mi sono ritrovato per terra”

La Sprint Race del Gran Premio del Qatar si è conclusa anzitempo per Marco Bezzecchi, protagonista di una caduta dopo un contatto con Marc Marquez nelle prime fasi della gara.

Il portacolori dell’Aprilia, fortunatamente uscito illeso dall’incidente, ha preferito non alimentare polemiche sulla decisione dei commissari, concentrandosi piuttosto sul lavoro da svolgere in vista della gara lunga.

Nonostante la delusione per un altro sabato complicato, il riminese può comunque ripartire dall’ottima qualifica conquistata a Lusail, un risultato che gli consentirà di presentarsi con ambizioni importanti all’appuntamento domenicale. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Sto bene, tutto a posto, è stata solo una scivolata, quindi fortunatamente fisicamente è tutto ok. Sono dispiaciuto per la caduta, però alla fine siamo ancora durante il weekend di gara, è inutile stare a rimuginare più di tanto; bisogna cercare di mettersi sotto e sistemare tutto per domani.”

Il contatto con Marc Marquez e la decisione dei commissari

“Alla fine io ho cercato di fare la mia linea, ho visto che Marquez era andato un po’ largo e ho fatto la mia linea. E poi però, dopo che è venuto il contatto, quello che si è trovato per terra sono stato io, però alla fine faccio fatica a dire o a pensare come abbiano ragionato gli steward panel o a dare un’opinione diversa da quello che è, perché sarebbe uno spreco di tempo e di energia per me, perché alla fine la decisione è stata quella. Devo solamente rispettarla e cercare di sistemarmi per domani, perché tanto arrabbiarsi o fare polemica o fare chissà cosa non cambierebbe niente. Perciò alla fine le immagini voi le avete, ognuno può giudicarla un po’ come vuole dal suo punto di vista e di base penso questa cosa qua.

Sicuramente, anche un po’ per come le caratteristiche della nostra moto, nelle percorrenze riesco a stare un po’ più stretto, questo lo si è visto bene o male un po’ tutto il weekend. Poi alla fine c’è stata un po’ di bagarre, io sono riuscito a prendergli un po’ di scia, a star gli vicino, ho visto che ha staccato molto forte e sapevo che avrebbe allungato un po’ la traiettoria e quindi ho cercato semplicemente di fare la mia linea. E onestamente poi durante la curva non lo vedevo neanche, perché avevo la testa piegata verso l’interno e a un certo punto ho sentito una bottarella e mi sono ritrovato per terra.”

Aspettative per la gara domenicale

“Purtroppo mi sono anche un po’ rotto il ca**o di fare dei sabati del ca**o, perché comunque faccio delle gran qualifiche, ma la sprint, per una cosa o per un’altra, riesco sempre a non concluderla come vorrei, però la qualifica fortunatamente mi viene buona anche per domani. È stata una bellissima qualifica, è stata buona la prima partenza, un po’ meno buona la seconda, che è quella che contava un po’ di più, quindi bisogna cercare di lavorare e sistemare questi dettagli qui.”

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