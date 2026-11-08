MotoGP | GP Qatar, Marquez: “Avrei firmato per 32 punti, la Ducati mi sta aiutando”

Il Gran Premio del Qatar si è concluso con un risultato che lascia soddisfatto Marc Marquez, protagonista di una gara costruita più con l’intelligenza e la gestione delle gomme che con l’aggressività.

Sul tracciato di Lusail, il nove volte iridato ha scelto una strategia attendista, consapevole che forzare il ritmo nei primi giri avrebbe potuto compromettere la prestazione nel finale. Una scelta che si è rivelata vincente e che gli ha consentito di restare agganciato al gruppo di testa per poi recuperare posizioni nella seconda metà della corsa.

Una volta superata la fase più critica, il pilota di Cervera ha iniziato ad aumentare il ritmo sapendo di avere il potenziale per lottare almeno per il podio. Decisiva anche la gestione dei sorpassi e dei momenti chiave della gara, con lo spagnolo che ha sfruttato la grande velocità della Ducati sul dritto per avere la meglio nei confronti diretti.

Al di là del risultato finale, il bilancio del weekend è estremamente positivo. Marquez lascia infatti il Qatar con un bottino di punti superiore alle aspettative e potrà chiudere i conti già in Portogallo. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Dovevo fare la strategia vista, che ho fatto anche lo scorso anno. Lì era andato via Morbidelli, e dopo l’abbiamo ripreso. Oggi Bezzecchi e Fernandez erano più forti, andavano molto bene. Bisognava stare molto attenti nei primi tre o quattro giri, perché se spingevo troppo rovinavo la gomma davanti: il lato destro era già molto lento per tutta la gara. Così ho aspettato quattro o cinque giri, dopo sapevo che avevo quindici giri per essere sul podio.”

La gestione dei sorpassi e la lotta con Raúl Fernández

“Quando ho fatto il giro veloce è stato perché vedevo che dietro di me c’era un gruppo di quattro piloti. Si poteva finire terzi o quarti, ma non sesti o settimi. Volevo essere davanti e ho fatto quell’extra-push per andare via dal gruppo dietro. Ad un certo punto ho pensato di chiudere terzo, poi ho visto che era in difficoltà e come si è visto qui, la Ducati andava molto forte in rettilineo e l’ho passato.”

Il bilancio del weekend e le prospettive future

“Sono contento, avrei firmato per lasciare il Qatar con 32 punti. È stato un weekend molto importante. Si è visto qui che la moto anche andava molto bene, ma noi siamo lì, la Ducati sta lavorando in modo impressionante e mi stanno aiutando in tutto.”

Foto: MotoGP Sport Entertainment Group

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