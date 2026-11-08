MotoGP | GP Qatar, Fernandez: “O podio o senza benzina, ho rischiato tutto”

Una gara sofferta, combattuta e gestita al limite dall’inizio alla fine. Raul Fernandez lascia il Gran Premio del Qatar con un prezioso terzo posto dopo una corsa caratterizzata da continui alti e bassi sul piano del ritmo e da una situazione fisica tutt’altro che semplice.

Il pilota Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha dovuto fare i conti con una moto difficile da gestire nelle fasi di accelerazione, oltre alle temperature elevate e all’umidità che hanno reso la gara di Lusail una vera prova di resistenza.

Nonostante le difficoltà, lo spagnolo è rimasto costantemente nelle posizioni di vertice, riuscendo a difendere un piazzamento fondamentale per il morale e per la classifica. Nel finale ha dovuto arrendersi all’attacco di Marc Marquez, ma ha saputo gestire lucidamente gli ultimi giri controllando il vantaggio sugli inseguitori.

Quando il margine si è ridotto pericolosamente, Fernandez ha deciso di rischiare tutto, modificando la mappa motore e spingendo al massimo pur con il timore di restare senza carburante. Una scelta coraggiosa che ha premiato il lavoro svolto dal team nel corso del weekend e confermato i progressi della RS-GP. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Raul Fernandez Gara Gp Qatar MotoGP 2026

“Sono stato davvero in grande difficoltà. Se si guarda la mia gara, il passo è stato molto incostante. A volte facevo due giri velocissimi con un passo da 1’52” o 1’53” basso, poi tornavo di nuovo su tempi di 1’53” medio-alto. È stato proprio lì che sono iniziati i primi problemi. Subito dopo mi sono buttato nella bagarre, ma ho dovuto iniziare a gestire anche l’acceleratore perché era difficile tenere la moto senza che andasse larga. Nonostante questo, sono molto contento! L’ultima volta che abbiamo fatto una gara della domenica è stato in Indonesia, dove siamo arrivati secondi, e adesso un terzo posto. Credo che stiamo lavorando in una direzione davvero positiva. Sono contento e voglio ringraziare la squadra, l’Aprilia e tutta la mia famiglia. Non c’è molto altro da dire, se non che sono felicissimo.”

Gestione del finale di gara e la difesa su Marquez

“Quando mi ha sorpassato Marc (Marquez) mancavano tre giri. Abbiamo completato l’intero giro e ho guardato il tabellone dei box: indicava che mantenevo ancora un vantaggio di +1.5s su Ogura. A quel punto mi sono detto: ‘Faccio due giri da time attack e do tutto!’ Quando ho tagliato il traguardo per l’ultimo giro ho visto il distacco scendere a +0.8. Lì ho cambiato mappa motore e mi sono detto: ‘O finisco sul podio o rimango a secco senza benzina, vediamo cosa succede!’ E alla fine il podio lo abbiamo portato a casa.”

Le condizioni fisiche e la gestione del dito

“Sono molto contento perché ho completato tutta la gara. Ho tolto il guanto più che altro per il gran caldo: c’era una calura e un’umidità incredibili, non si riusciva quasi a respirare, e questo mi aiutava anche a rinfrescare un po’ la mano.”

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