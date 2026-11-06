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MotoGP | GP Qatar Day 1, Martin oltre il dolore: “Sono orgoglioso di questo risultato”

Lo spagnolo dell’Aprilia centra la Q2 al rientro dopo l’infortunio alla mano: "Sono orgoglioso del lavoro fatto, ma ho ancora tanto dolore"

di Alessio Brunori6 Novembre, 2026
MotoGP | GP Qatar Day 1, Martin oltre il dolore: “Sono orgoglioso di questo risultato”MotoGP | GP Qatar Day 1, Martin oltre il dolore: “Sono orgoglioso di questo risultato”

Jorge Martin era arrivato a Lusail con un grande punto interrogativo. Il pilota madrileno dell’Aprilia era stato visto dal Dr. Charte (medico della MotoGP, ndr) al giovedì e il venerdì mattina prima della FP1 aveva ricevuto il “FIT”.

Appena entrato in pista è parso subito chiaro che la sua forma fisica (mano destra fratturata in Australia, ndr) era migliorata moltissimo, a testimoniarlo i giri effettuati già nelle FP1, dove aveva poi chiuso con il quinto tempo.

I suoi miglioramenti sono apparsi evidenti anche nelle pre-qualifiche dove ha effettuato ben 18 giri, il migliore in 1:51.041 per il settimo tempo totale e l’accesso diretto alla Q2.

Intervistato da Sky Sport MotoGP ha sottolineato come però non sa ancora cosa aspettarsi per le due gare, la Sprint del sabato e soprattutto la gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Sono contento e orgoglioso del lavoro che ho fatto, perché non sono passati tanti giorni, ma mi sono trovato molto meglio e il feeling con la mano è molto migliorato. È vero che la fiducia, la forza e la mano non sono tantissime, però giro dopo giro sento che sto migliorando. Dal mattino alla sera ho fatto un grandissimo step per quanto riguarda la forza e la mano, ma è vero che quando spingo per il time attack ho tanto, tanto dolore.”

Aspettative per la Sprint e la gara di domenica

“Per me il Gran Premio di domenica sarà molto imprevedibile, è difficile da sapere. Sicuramente domani nella Sprint un giro riesco a farlo; domenica non lo so neanch’io, forse quando arrivo al giro 15 la mano dice basta, ma per il momento mi sento bene. Il problema principale è che non ho la forza che vorrei nelle staccate e dopo un po’ inizia a stancarsi la mano. Perdo quella forza, non riesco a fermarmi e lì iniziano un po’ i problemi. Però è vero che il passo che ho fatto da stamattina a sera è stato molto grande riguardo alla forza e se continuo a fare questi step anche per domani, penso che riuscirò a farlo. Però è ancora vero che mi sto gestendo un po’.”

Gestione del dolore e terapie

“Mi bombo a bestia (di antidolorifici, ride) tutto quello che posso fare per evitare dolore lo faccio.”

Foto: Michelin

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