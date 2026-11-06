MotoGP | GP Qatar Day 1, Marquez: “La prima fila sarà fondamentale”

Marc Marquez era uno dei tanti piloti che avrebbe fatto volentieri a meno di andare in Qatar, vista la situazione causata dal Conflitto in Medio Oriente.

Alla fine come tutti i suoi colleghi si è “piegato” al volere dell’organizzazione, che comunque aveva rassicurato i vertici della MotoGP.

All’appello mancano solo i piloti Yamaha, con la casa giapponese che ha rinunciato alla trasferta per politica aziendale sui viaggi. Assenti quindi Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Augusto Fernandez (che avrebbe sostituito l’infortunato Toprak Razgatlioglu, ndr).

Una volta sceso in pista e chiuso la visiera è stato comunque il solito Marquez, che alla fine ha chiuso secondo. Ecco cosa ha detto il nove volte iridato così come riportato da Marca.com dove ha parlato anche del problema alla catena, rotta durante le pre-qualifiche.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“È andata bene, è stata una buona giornata. Abbiamo iniziato bene. Nel pomeriggio abbiamo lavorato in modo diverso per cercare di capire le cose e abbiamo capito cosa fare, quindi nell’ultima parte delle pre-qualifiche ho trovato il ritmo, quindi sono soddisfatto di come abbiamo iniziato il weekend. Sarà un weekend difficile perché, come abbiamo visto, molti piloti sono veloci. Bezzecchi era molto veloce con la gomma media, ma anche ‘Diggia’ è veloce. La fluidità c’era. Quando hai fluidità, anche su un circuito dove soffri, in un modo o nell’altro, riesci a essere veloce; Non lo dirò in senso positivo, ma lo dirò rapidamente. La Malesia è stato un weekend molto importante e qui siamo partiti bene, quindi dovremo concentrarci per le qualifiche, perché, come sappiamo, in MotoGP è fondamentale partire dalla prima fila, al massimo dalla seconda.”

Rottura della catena

“La cosa positiva è che è successo durante le prove. Ad essere onesto, non so quanti chilometri aveva, non ho chiesto. Credo nella mia squadra e so che sistemeranno tutto per il resto del weekend.”

Rivali

“È un po’ presto, ma sembra che ‘Diggia’ e, soprattutto, Bezzecchi siano i due più veloci. Non ho guardato il ritmo, ma, come ho capito nelle FP1, Martin e Pecco stanno girando molto bene e non dobbiamo dimenticare Ogura e Raul Fernandez, che ci saranno.”

Foto: Michelin

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