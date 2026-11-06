MotoGP | GP Qatar Day 1, Di Giannantonio da record: “È tornata la fiducia”

Fabio Di Giannantonio da record nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Qatar, 20esima tappa della MotoGP 2026, in programma al Lusail International Circuit.

Il pilota romano del Pertamina Enduro VR46 Racing Team dopo il terzo posto ottenuto nelle FP1, ha dato il meglio di se tirando fuori il massimo dalla sua Ducati Desmosedici GP arrivando a girare in 1:50.406. Un grande risultato per “Diggia” che ha così commentato ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Day 1 GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Sicuramente è una pista su cui riesco a guidare con più facilità e che mi piace moltissimo. Tuttavia, non basta semplicemente arrivare qui e andare forti solo perché il tracciato mi garba: bisogna lavorarci. Stiamo andando bene su diverse piste, ciascuna con le proprie caratteristiche, ma ci sono alcuni dettagli che abbiamo modificato. Ci siamo resi conto che questi cambiamenti funzionano meglio e ci permettono di ritrovare la giusta strada. Infatti, se stamattina sembrava non essere la mia giornata ideale, dato che prendevo due secondi a giro, modificando un paio di cose siamo migliorati moltissimo. Ora il feeling è di nuovo buono ed è tornata la giusta confidenza.”

Passo gara e ritmi in vista della Sprint e della gara di domenica

“Secondo me i valori in campo alla fine saranno i soliti: Marc Marquez sarà lì davanti di sicuro e anche le Aprilia potranno fare molto bene, specialmente con la gomma media, che probabilmente sarà la mescola da gara. Per quanto mi riguarda, mi vedo bene. Oggi ci siamo concentrati al massimo sul time attack per conquistare una qualifica di vertice, dato che è proprio l’accesso alle prime file che ci è mancato negli ultimi Gran Premi. Partire davanti è fondamentale; per il passo gara, invece, sappiamo di poter dire la nostra: riesco sempre a gestire bene il consumo degli pneumatici, quindi se saremo lì davanti ce la giocheremo.”

Scelta delle gomme (Media vs Soft) e differenze tra Aprilia e Ducati

“La verità è che la gomma Media funziona davvero bene. La Soft ha un grandissimo potenziale sul giro secco, ma cala molto in fretta. Di conseguenza, loro potrebbero tentare l’opzione della Media persino per la Sprint; è pur vero che è una scelta rischiosa, perché si rischia di pagare un gap nei primi giri di una gara così corta, però resta una mescola molto efficace. Inoltre, come dico dall’inizio dell’anno, con la gomma Media noi facciamo un po’ più di fatica a sfruttare al 100% il potenziale della nostra moto, mentre loro su quel fronte sono leggermente più avvantaggiati.”

Foto: Michelin

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