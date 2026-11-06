MotoGP | GP Qatar Day 1, Bezzecchi sorride: “Mi sono divertito tantissimo”

E’ un Marco Bezzecchi sereno quello che ha parlato al termine del Day 1 del Gran Premio del Qatar, 20esimo e terz’ultimo appuntamento della MotoGP 2026.

Sul tracciato di Lusail il #72 dell’Aprilia si è trovato subito a suo agio in sella alla RS-GP26 e come passo gara sembra uno dei migliori in assoluto.

Il “Bez” è andato forte anche sul giro “secco” e alla fine ha chiuso terzo a 0.260s dal leader di giornata, il connazionale Fabio Di Giannantonio.

Parlando delle gomme ha detto di essersi subito trovato bene con la media, mentre ha faticato un pò di più con la soft. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Mi sono trovato bene con la media fin da subito, ma è solamente venerdì, quindi non vi preoccupate: domani sarà tutto più standard. Ho fatto cinque giri con la gomma media; è solo venerdì e c’è ancora tanto da lavorare. È vero che mi sono trovato bene, ma poi, quando è stata l’ora di montare la soft, come sempre ho fatto leggermente più fatica e tutto si è ribilanciato. Diciamo che con la media mi sono trovato meglio.”

Sensazioni di guida e lavoro sull’elettronica in Qatar

“Oggi mi sono divertito molto a girare su questa pista. L’anno scorso mi ricordo che avevamo faticato tantissimo, quindi non sapevo bene cosa aspettarmi; invece, quando siamo entrati in pista oggi pomeriggio, è stato da subito stupendo e mi sono divertito moltissimo. È stato incredibile notare il grande miglioramento che siamo riusciti a fare nel tempo, perciò faccio un ringraziamento a Noale e a tutta l’Aprilia. Ho migliorato molto anche il mio stile di guida e, soprattutto, ci sono due o tre punti della pista dove l’anno scorso proprio non riuscivo a cavare un ragno dal buco, mentre quest’anno mi sono sentito subito a mio agio. È vero, abbiamo lavorato tanto sull’elettronica e c’è ancora molto da fare perché la moto tende a essere ancora un pochino nervosa, però, dai, è stato un ottimo inizio.”

Il carattere dell’Aprilia: una moto nervosa ma vincente

“Faccio fatica a fare un paragone preciso perché ultimamente non ho provato le altre moto. Però è vero, la nostra moto ha la tendenza a muoversi, soprattutto all’inizio del fine settimana, quando partiamo da un punto di riferimento base. Poi, man mano che lavoriamo, riusciamo a renderla più gestibile e amabile. Il suo carattere però è questo, e bisogna accettarla così com’è.”

Foto: Michelin

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