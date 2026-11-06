MotoGP | GP Qatar Day 1, Bagnaia ritrovato: “Quando tutto funziona non tocchi niente”

E’ un Pecco Bagnaia ritrovato quello che ha parlato al termine della prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar, 20esimo appuntamento della MotoGP 2026 in programma sul circuito di Lusail.

Pronti-via il piemontese della Ducati si è subito trovato bene sul circuito qatariota e già nelle Free Practice 1 aveva chiuso sesto a +0.793s dalla vetta.

Il turno pomeridiano, quello in notturna, ci ha restituito un Bagnaia ancora più in forma. Il #63 ha portato la sua Ducati Desmosedici GP 26 al quarto posto a soli 0.386s dalla vetta.

Ecco cosa ha detto il #63 ai microfoni di Sky Sport MotoGP, dove ha sottolineato che quando le cose vanno bene non c’è bisogno di fare troppe modifiche alla moto.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Sono molto contento della giornata, abbiamo lavorato molto bene. Devo essere sincero che me l’aspettavo: questa pista è simile a Brno, come layout, come grip e asfalto, molto piatto, molto grip e chiuso, con l’asfalto molto chiuso. E questo mi permette di avere più supporto dal dietro, avere meno problemi con il grip ed è un grande aiuto. Una volta che ti trovi bene, dopo, anno dopo anno, trovi confidenza, capisci come spingere ed è stata una giornata molto positiva.”

Valutazione dei cronologici e scelta delle gomme

“Qui la scelta della gomma, sia per la Sprint che per la gara, è abbastanza delineata, perché la soft è estremamente buona, però è difficile immaginare di farci tanti giri, perché qua il grip è tanto, però il problema è quanto si scalda. Non si rischia di perdere prestazione, ma si rischia più che altro di avere dei blister, e quella è la problematica di sia della soft che anche un po’ della media.

In generale, guardando i cronologici, credo che Bezzecchi oggi abbia fatto un altro sport in termini di giri con la media: i suoi 51.7 sono stati incredibili. Per il resto, tutti gli altri siamo stati abbastanza simili. Sono contento del mio secondo run con la media, in cui ho fatto 52.2 al dodicesimo giro, senza stare a cercare troppo il tempo, ma per guidare pulito e quello è stato un tempo molto buono. Però è da vedere, perché secondo me quel ritmo lì per la gara è difficile da mantenere, perché la gomma si scalda tanto e bisogna stare un po’ attenti.”

Gestione delle difficoltà e ritrovata sintonia con la moto

“Oggi non abbiamo toccato niente di niente, quando le cose funzionano non c’è bisogno di tanto. È vero che è sempre molto più il pilota che può fare la differenza, però quando sei in difficoltà le provi, le provi tutte perché ci speri più che altro e con il set-up si può fare una parte, ma è sempre tanto più il pilota che se ha la confidenza può non toccare niente anche per tutto l’anno e tutto funziona bene.”

Foto: Michelin

3.2/5 - (12 votes)