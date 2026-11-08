MotoGP | GP Qatar, Bezzecchi domina a Lusail: “Ero in controllo, abbiamo gestito tutto”

Marco Bezzecchi ha conquistato il Gran Premio del Qatar al termine di una gara gestita con grande maturità sul tracciato di Lusail.

Scattato con il giusto ritmo dalla pole position fin dalle prime tornate, il pilota riminese ha immediatamente cercato di creare un margine sugli inseguitori, per poi amministrare la situazione nel corso dei 22 giri.

Determinante la gestione degli pneumatici, messa a dura prova dalle caratteristiche del circuito qatariota, soprattutto sul fronte dei consumi. Senza commettere errori e controllando i momenti chiave della gara, Bezzecchi ha portato a casa un successo importante che conferma il suo stato di forma e rilancia le sue ambizioni in vista del finale di stagione.

Per lui sesta vittoria della stagione, 12esima in MotoGP, 18esima in carriera, primo pilota nella storia a vincere i suoi primi 12 GP in MotoGP in 12 circuiti diversi. Una vittoria costruita con lucidità e concretezza, come raccontato nel dopogara ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Ero abbastanza in controllo. Ovviamente nei primi giri ho cercato di tirare un po’ per riuscire subito a scremare un po’ il gruppo, però poi dopo è stata tutta una gara di gestione, perché qua con i consumi delle gomme davanti e dietro era tosta, quindi non si poteva esagerare mai. Ho cercato solo in qualche momento di spremere veramente tutto, in dei momenti che mi sono sembrati da dentro importanti. È andato tutto liscio e sono molto contento.”

Impegno fisico sul tracciato

“Quando ti senti bene con la moto, fisicamente fai uno sforzo in meno. Però come sempre alla fine, sono tutte toste le gare, anche se la sera qui fa meno caldo.”

Il nodo delle Sprint Race e lo sguardo al futuro

“Firmerei per migliorare le Sprint, più che eliminarle, perché alla fine vedo che gli altri riescono a fare bene e quindi devo riuscirci anche io. In realtà, ho fatto svariate buone sprint, perché ho fatto sette podi al sabato. Il problema è che ho fatto tanti piccoli errori, adesso tralasciando quello di ieri che comunque è stato anche un episodio un po’ ‘sfigato’, ci sono stati tanti piccoli errori, tante piccole sfortune e quindi bisogna cercare di limare questi dettagli. Intanto oggi abbiamo fatto un bel lavoro, ce lo godiamo, andiamo a casa, ci riposiamo e poi torniamo a lottare.”

Foto: Michelin

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