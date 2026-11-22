MotoGP GP Portogallo Gara – Marco Bezzecchi dopo la Sprint Race si è aggiudicato anche la gara domenicale del Gran Premio del Portogallo, 21esimo e penultimo appuntamento della MotoGP 2026.

Il pilota riminese ha sferrato l’attacco decisivo a Raul Fernandez nel corso del quindicesimo giro, andando a vincere la 13esima gara in Top Class, settima stagionale, 19esima in carriera. Sul podio sono saliti anche Jorge Martin e Raul Fernandez per la tripletta Aprilia.

Gara da “ragioniere” per Marc Marquez, che dopo una partenza strepitosa che lo aveva portato al comando, si è “accontentato” della nona posizione (poi diventata ottava dopo la caduta di Diogo Moreira, ndr), conquistando così il decimo Titolo iridato, ottavo in MotoGP entrando nell’olimpo dei grandissimi della Top Class, superato Valentino Rossi, eguagliato Giacomo Agostini (come Titoli nella classe regina, ndr). In Top Class ha vinto nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 e 2026.

L’ottava posizione finale vale molto più di una vittoria: vale il decimo alloro iridato della sua carriera e soprattutto l’ottavo titolo MotoGP, con cui supera Valentino Rossi per numero di campionati conquistati nella Top Class ed eguaglia Giacomo Agostini a quota otto successi nella categoria regina.

Una rimonta che sembrava impossibile al Mugello

Il dato che rende ancora più straordinario questo Mondiale è quello relativo alla situazione di classifica vissuta a metà stagione. Dopo il Mugello, infatti, Marc Marquez si trovava a ben 102 punti da Marco Bezzecchi, apparendo fuori dalla lotta per il Campionato.

Da quel momento, però, il Campione spagnolo ha costruito una delle rimonte più impressionanti dell’era moderna della MotoGP. La svolta è arrivata nella seconda parte della stagione e, soprattutto, da Balaton Park in avanti, quando Marquez ha iniziato una cavalcata quasi perfetta fatta di vittorie, podi e una straordinaria continuità di risultati.

Mentre gli avversari lasciavano punti preziosi per strada, il pilota Ducati ha sfruttato tutta la propria esperienza, recuperando progressivamente terreno fino a completare il sorpasso decisivo in classifica e presentarsi all’appuntamento portoghese con il secondo Match Point mondiale a disposizione.

A festeggiare Marc Marquez anche Giacomo Agostini, eguagliato dallo spagnolo a quota 8 titoli in top class. L’urlo liberatorio di Marc Marquez, che festeggia così coi suoi tifosi: “Questo è per voi!”

Bezzecchi salva l’onore, Aprilia da sogno

Se il mondiale è di Marquez, la gara porta la firma di Marco Bezzecchi. Il pilota riminese ha centrato una splendida vittoria davanti a Jorge Martin e Raul Fernandez, completando una storica tripletta Aprilia nelle prime tre posizioni.

Una domenica eccezionale per la casa di Noale, che piazza anche Ai Ogura al quinto posto, confermando la competitività mostrata durante tutta la stagione.

Alle spalle del podio hanno chiuso Fabio Di Giannantonio quarto, Ai Ogura quinto, Fermin Aldeguer sesto e Brad Binder settimo. Ottavo il neo Campione del Mondo Marc Marquez, seguito da Luca Marini e Iker Lecuona a completare la top ten.

I titoli MotoGP (e non solo) di Marc Marquez

Con il successo iridato del 2026, Marc Marquez porta a otto i campionati conquistati nella classe regina, dieci contando anche quelli in 125 e Moto2:

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2025

2026

Un palmarès semplicemente straordinario che certifica l’ingresso definitivo dello spagnolo nell’olimpo assoluto del motociclismo mondiale. Da promessa capace di stupire al debutto fino al campione che ha saputo rialzarsi dopo anni difficilissimi segnati da infortuni e operazioni, Marquez continua a scrivere pagine di storia.

E quella di Portimao resterà una delle più belle: il giorno in cui, partendo da un ritardo di 102 punti in classifica, ha completato una rimonta memorabile conquistando il decimo titolo mondiale della sua carriera. Una rimonta che lo proietta tra i più grandi di sempre e che resterà scolpita nella storia della MotoGP.

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