Alex Marquez ha chiuso al terzo posto una Sprint Race estremamente complicata e ricca di colpi di scena a Portimao. Il pilota del Gresini Racing sembrava destinato a una gara lineare nelle posizioni di vertice, ma le condizioni meteo variabili hanno cambiato completamente lo scenario negli ultimi giri.

La pioggia, comparsa soltanto in alcuni tratti del circuito, ha messo in difficoltà diversi piloti e costretto tutti a gestire il rischio con grande attenzione. In particolare, la caduta del fratello Marc davanti ai suoi occhi ha avuto un impatto importante sulla sua concentrazione, portandolo a rallentare per evitare errori che avrebbero potuto compromettere il risultato finale.

Nonostante le difficoltà, Alex è riuscito a difendere il podio e a portare a casa punti importanti in un finale caratterizzato da tensione, preoccupazione e continui cambi di scenario. Al termine della Sprint, lo spagnolo ha raccontato le emozioni vissute in pista, ha tracciato un primo bilancio della sua stagione e ha parlato anche delle condizioni della sua spalla, che continuano a rappresentare un’incognita in vista della gara lunga della domenica. Ecco cosa ha detto ai microfono di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race GP Portogallo Portimao MotoGP 2026

“Questo è lo sport, quando sembra tutto sotto controllo e in un attimo arriva la pioggia poi cambia tutto. Per quello diciamo che fino a che non è chiuso, tutto può succedere. Marc era un po’ più veloce di me, mi ha dato quasi un secondo, io ero un po’ al limite del mio fisico quando poi la pioggia ha cominciato a cadere. Non era in tutto il circuito, era solo in qualche parte, quindi ho visto Marc cadere, lì ho perso la concentrazione perché non volevo cadere io, arrivavo alla curva 9, poi la curva 11 e lì sono curve veloci e mi sono detto: ‘Ok, prenditela con calma’. Ho perso tantissimo, mi hanno ripreso quelli dietro, poi guardavo gli schermi per vedere se Marc si era rialzato e capire se stava bene fisicamente. Una volta che l’ho visto in piedi mi sono detto: ‘Ok, adesso è l’ultimo giro’ quindi è stato un mix di emozioni.”

Il bilancio della stagione e l’addio alla Ducati

“Sono un po’ triste perché non ho potuto dimostrare appieno le potenzialità della Desmosedici GP 26 del Gresini Racing. Ho avuto degli infortuni, ma si devono accettare, fanno parte del gioco. E’ stata comunque una stagione dove ho imparato molto di più che quella dell’anno scorso.”

Condizioni fisiche, spalla e la gara lunga della domenica

“Se ieri ero preoccupato, oggi sono preoccupatissimo. Direi che 25 giri saranno lunghi. Domani vedrò come mi sveglierò e decideremo dopo il warm up. Alla fine proverò a fare del mio meglio, ma se vedo in qualche momento che c’è un rischio alto è meglio aspettare Valencia.”

Foto: Michelin

5/5 - (2 votes)