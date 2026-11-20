Archiviata la giornata d’apertura del Gran Premio del Portogallo con un brillante secondo posto nelle pre-qualifiche, Fabio Di Giannantonio si candida tra i principali osservati speciali del fine settimana di Portimao.

Fin dai primi giri, il portacolori romano della squadra VR46 Racing Team ha evidenziato un’intesa eccellente con i saliscendi dell’Algarve, dando seguito alla crescita già mostrata negli ultimi appuntamenti del calendario. Su un circuito impegnativo e selettivo come quello lusitano, saper incidere tanto sulla singola tornata veloce quanto sulla costanza di rendimento è decisivo, e il pilota capitolino ha saputo esprimersi ad alti livelli in entrambi gli ambiti.

La Desmosedici #49 si è rivelata bilanciata ed efficace in ogni fase del venerdì, consentendo al rider romano di concentrarsi con tranquillità sia sulla ricerca del tempo sia sulla preparazione del passo in vista della Sprint e della gara domenicale.

In confronto alla passata edizione, in cui la tappa portoghese si era dimostrata più ostica, la sintonia in sella appare nettamente migliorata: un segnale incoraggiante per il resto del programma. Pur di fronte all’ottimo piazzamento conquistato nella sessione pomeridiana, Di Giannantonio preferisce tuttavia restare con i piedi per terra, riconoscendo il valore di parecchi rivali temibili sulle curve di Portimao. Ecco cosa ha detto “Diggia” ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Day 1 GP Portogallo Portimao MotoGP 2026

“La cosa buona è che mi sto trovando bene da stamattina, quindi è stata una giornata molto positiva per questo. L’anno scorso abbiamo fatto un po’ fatica a essere tanto veloci, invece quest’anno sta venendo tutto più naturale. Quindi dai, per il momento una buona giornata.”

I favoriti per la Sprint e la gara

“Secondo me Alex andrà fortissimo, come ha dimostrato oggi e come ha dimostrato anche l’anno scorso. Pedro anche qui ha fatto il suo primo podio, quindi sicuramente è una pista che gli va bene e andrà forte. Bez, secondo me, ha fatto un ottimo turno, forse migliore, anzi, sicuramente migliore del nostro, soprattutto sul passo. E poi io non metto mai fuori Marc, perché lui tanto c’è sempre. Quindi secondo me questi qua sono i nomi che per il momento mi hanno fatto pensare che saranno più davanti.”

Il miglioramento nell’ultimo settore (T4)

“Ti dico la verità, non faccio mai confronti con le altre moto perché è difficile poi interpretare e capire. Però stamattina ho lavorato tanto soprattutto all’ingresso dell’ultima curva, che è molto importante per preparare bene l’uscita, ed è stato quello un po’ il focus di oggi pomeriggio. Abbiamo migliorato la moto in quel senso lì, quindi spero che abbiamo fatto un passo avanti noi.”

Foto: Michelin

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