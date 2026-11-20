Marco Bezzecchi chiude il venerdì del GP del Portogallo con un promettente terzo posto nelle pre-qualifiche, ribadendo il proprio ruolo di protagonista sull’impegnativo e spettacolare circuito di Portimao.

Il centauro riminese dell’Aprilia ha trovato subito un’ottima sintonia con la sua RS-GP26 fin dai primi giri mattutini, restando costantemente nelle zone alte della classifica per l’intero arco della giornata e assicurandosi così il passaggio diretto alla Q2.

Pur di fronte a un riscontro cronometrico positivo, Bezzecchi non si è dichiarato pienamente soddisfatto da quanto ottenuto, sottolineando la necessità di affinare ancora alcuni dettagli, in particolare nell’ultima parte del tracciato lusitano.

Le specifiche caratteristiche del manto stradale e le temperature hanno inoltre spinto Team e piloti a testare molteplici opzioni di assetto e differenti mescole in preparazione alle gare del weekend. Il pilota Aprilia si proietta dunque con ottimismo verso il sabato, forte della competitività espressa sul ritmo gara ma cosciente del lavoro ancora da compiere per lottare per le posizioni di vertice. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Portogallo Portimao MotoGP 2026

“E’ stata una giornata positiva. Sono contento, siamo partiti abbastanza bene fin da stamattina e nel pomeriggio abbiamo compiuto qualche piccolo passo avanti, provando diverse combinazioni di gomme anche in funzione delle temperature particolari di questa pista. Resto soddisfatto, pur sapendo che ci manca ancora qualcosa, soprattutto nel terzo e nel quarto settore: dovrò capire come intervenire sullo stile di guida per essere più efficace.”

Il passo gara e le sensazioni nei curvoni

“on sono ancora del tutto soddisfatto. Mi trovo a mio agio sulla moto, soprattutto in fase di frenata, ma nei curvoni veloci non ho ancora trovato la fluidità necessaria per interpretare al meglio Portimão. Di conseguenza, nella seconda metà del tracciato accuso ancora qualche difficoltà. Sul passo mi sono espresso leggermente meglio rispetto al time attack, ed è certamente una buona base di partenza, ma c’è ancora del lavoro da fare.”

Il confronto con le Ducati di Di Giannantonio e Alex Marquez

“Ho avuto l’impressione di essere rimasto sostanzialmente sui livelli della mattinata: era un’ottima base, ma avrei dovuto trovare un ulteriore margine di crescita. Álex Márquez era già estremamente competitivo lo scorso anno e si è confermato tale. Di Giannantonio ha siglato un giro eccellente dimostrandosi molto rapido, ma ha tenuto un ottimo ritmo anche nella simulazione con gomma morbida, perciò me lo aspetto protagonista pure sulla distanza di gara. Per il resto non ho ancora analizzato nel dettaglio i dati degli altri, quindi preferisco non sbilanciarmi, ma nel complesso credo che i nostri avversari siano stati più abili a progredire nel corso della giornata.”

3.5/5 - (19 votes)