Partito tra mille interrogativi, ha chiuso davanti a tutti le pre-qualifiche del GP del Portogallo: il venerdì di Alex Marquez a Portimao è stato un mix di emozioni contrastanti.

Se da un lato c’è l’entusiasmo per aver dettato il passo sui saliscendi lusitani, dall’altro pesa la consapevolezza di una condizione fisica ancora lontana dal top. Lo spagnolo paga infatti gli strascichi dell’infortunio che ne sta condizionando la stagione, un ostacolo che richiederà ancora tempo per essere smaltito del tutto.

Eppure, il leader di giornata ha saputo gestire forze e limiti con grande lucidità, costruendo il miglior crono senza mai strafare. Il #73 della Ducati resta però con i piedi per terra, concentrato sulle risposte del proprio fisico in vista del resto del weekend. Ecco cosa ha detto ai microfono di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Portogallo Portimao MotoGP 2026

“Fisicamente sto peggio di quanto io mi aspettassi di stare, quindi in questo senso è sorprendente essere davanti. Non è che sto molto molto bene, ma diciamo che ho fatto il turno provando qualche soluzione, ma soprattutto preparando e gestendo l’energia per arrivare alla fine e fare un bel time attack. Non mi aspettavo di essere primo, nemmeno stamattina dopo il primo run. Quando ho visto il tempo ero abbastanza sorpreso, però sì, siamo lì. L’obiettivo di questo weekend non è quello, però veloce sono veloce; domani però dovrò capire come sta il mio corpo. Lì non si tratta di decidere se continuare o no, ma di capire quanto rischio prenderci e quanto restare sotto controllo.”

Condizioni fisiche in moto, clavicola e recupero per domenica

“Per la clavicola il problema è passato, perché il fastidio era dovuto alla placca che era molto grande. Adesso il punto sono soprattutto i muscoli: mi serve una pre-season lunga, quindi da Valencia inizierà la mia preparazione, lavorando in palestra e mettendo su massa con calma, senza forzare troppo. Domani sarà importante proprio per capire come risponde il corpo, per non far venire una tendinite o peggiorare la situazione. Per un time attack gestito bene il corpo c’è e la forza muscolare regge, ma sulla distanza della gara penso che farò parecchia fatica.”

Il problema della placca, la spalla e la preparazione invernale

“Mi hanno tolto e pulito tutta l’infiammazione che avevo, che era tanta, ed era quello il problema principale. Anche la placca dava fastidio perché era molto grande e mi creava problemi soprattutto sul collo. Sulla spalla abbiamo lavorato molto per quella frattura sulla clavicola e anche sulla vertebra, ma l’impatto lì è stato forte e anche i muscoli avevano parecchio gonfiore e cose simili. Per questo ho bisogno di riprendere gradualmente; quindi sì, la preseason da Valencia sarà fondamentale.”

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