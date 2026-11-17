Il circus della MotoGP dopo la lunga trasferta asiatica torna in Europa per affrontare la penultima tappa del calendario all’Autodromo Internacional do Algarve, per il Gran Premio del Portogallo.

Marco Bezzecchi arriva a Portimao dopo la vittoria nella gara domenicale del Gran Premio del Qatar ed pronto ad affrontare la 21esima gara della stagione prima del finale di Valencia.

Le chance iridate sono ridotte al lumicino, mai il #72 dell’Aprilia punta alla settima vittoria della stagione e a ben figurare in sella alla propria RS-GP26.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Portogallo Portimao MotoGP 2026

“Sono contento di tornare in Europa, sarà bello rivedere tutti i nostri tifosi. Portimao è una pista bellissima e molto divertente. Saranno due gare importanti, per cui cercheremo di fare un buon lavoro insieme a tutta la squadra e ad Aprilia e di chiudere al meglio questa stagione.”

Per Bezzecchi, il fine settimana di Portimao rappresenta un’altra occasione per confermare il grande stato di forma mostrato nelle ultime uscite. Il successo conquistato in Qatar ha infatti riportato il pilota romagnolo sul gradino più alto del podio, confermando la competitività dell’Aprilia RS-GP26 su circuiti dalle caratteristiche differenti. Un segnale importante in vista delle ultime due gare della stagione, nelle quali l’obiettivo sarà chiudere il Campionato nel migliore dei modi e continuare a raccogliere risultati di prestigio.

Il tracciato portoghese, uno dei più apprezzati dai piloti dell’intero paddock, richiederà precisione e grande fiducia nell’anteriore, soprattutto nei rapidi cambi di pendenza che caratterizzano il circuito. Le continue variazioni altimetriche e le numerose curve cieche rendono infatti Portimao una pista particolarmente tecnica, nella quale il feeling con la moto può fare una differenza decisiva sul passo gara.

L’Autodromo Internacional do Algarve, immerso nel suggestivo scenario dell’Algarve portoghese, è entrato nel calendario del Motomondiale nel 2020. Con i suoi 4,59 km di lunghezza, un rettilineo principale di quasi 1.000 metri che precede una discesa unica verso l’iconica curva 1 e un totale di 15 curve (6 a sinistra e 9 a destra), il circuito è noto come il “rollercoaster” per i suoi continui saliscendi, offrendo gare sempre spettacolari.

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