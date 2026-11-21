MotoGP Qualifiche GP Portogallo – Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) ribadisce la propria supremazia a Portimao e si aggiudica una brillante pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo. Il centauro riminese ha siglato il tempo di 1:37.201, un crono che non soltanto gli assicura la partenza al “palo”, ma fissa anche il nuovo primato assoluto del circuito, esaltando le qualità della moto di Noale sull’asfalto portoghese. Per Bezzecchi sesta pole in stagione, 15esima in Top Class, 19esima in carriera.

Quella di Bezzecchi è stata una prova maiuscola, costruita soprattutto durante l’ultimo time-attack, nel momento in cui l’asfalto offriva il massimo grip e i piloti hanno dato fondo a ogni energia. Il portacolori dell’Aprilia prenderà dunque il via davanti a tutti, potendo contare su un ritmo gara che lo proietta tra i favoriti d’obbligo sia per la Sprint sia per la corsa lunga della domenica.

In seconda posizione si inserisce Marc Marquez (Ducati Lenovo Team). Il pilota spagnolo della Ducati, che vincendo la Sprint Race sarebbe aritmeticamente Campione del Mondo, fermando i cronometri sull’1:37.695, ha pagato un gap di 494 millesimi dal leader, riuscendo comunque a mettere in mostra un’ottima velocità. Marquez si è rivelato estremamente efficace nella prima metà della pista, senza però avere lo spunto necessario per insidiare il primato cronometrico stabilito da Bezzecchi.

A chiudere il terzetto di testa c’è Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team), terzo grazie a un giro in 1:37.823. Il pilota capitolino si è assicurato un piazzamento strategico per le gare del weekend. I 622 millesimi di ritardo dalla vetta testimoniano ad ogni modo il solco scavato da Bezzecchi nei confronti degli inseguitori.

La seconda fila si apre nel segno di un’ulteriore Aprilia, guidata da Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team), quarto con il riferimento di 1:38.117. Lo spagnolo si mette dietro due osservati speciali quali Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) e Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing). Il minore dei fratelli Marquez ha chiuso in 1:38.262, appena davanti al connazionale della KTM, autore di un 1:38.304 che conferma le sue ambizioni per le zone nobili della classifica.

La terza fila vede invece in testa Jorge Martin (Aprilia Racing). Il pilota spagnolo si è dovuto accontentare della settima piazza in 1:38.314, accumulando un ritardo superiore al secondo rispetto al poleman. Al suo fianco troverà spazio Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), ottavo con 1:38.515, mentre la nona casella è stata conquistata da Johann Zarco (Castrol Honda LCR), capace di spingere la prima delle Honda fino a un promettente 1:38.630.

Completa il quadro dei primi dieci Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing). Il pilota sudafricano ha fatto registrare il decimo riscontro cronometrico in 1:38.706, un piazzamento che lo obbligherà a una partenza aggressiva per tentare la rimonta verso il gruppo di testa.

A seguire si collocano Diogo Moreira (Pro Honda LCR), undicesimo in 1:38.867, e Iker Lecuona (Ducati Lenovo Team), dodicesimo con 1:39.094, che chiude la graduatoria dei partecipanti alla sessione decisiva.

Il turno di qualifica ha dunque messo in luce il grande equilibrio prestazionale tra Aprilia e Ducati. Il costruttore veneto può festeggiare per la pole con primato di Bezzecchi, supportata dai buoni piazzamenti di Fernandez e Martin nelle prime tre file. La casa bolognese rimane tuttavia un’avversaria temibile, potendo contare su Marc Marquez e Di Giannantonio pronti a cogliere qualsiasi opportunità.

Non hanno passato la “tagliola” della Q1 tra gli altri i nostri Luca Marini (Honda HRC Castrol) che scatterà dalla 13esima casella, Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 21esimo ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) 22esimo.

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