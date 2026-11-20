MotoGP Pre-qualifiche GP Portogallo – Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) si è imposto nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo sul tracciato di Portimao, fermando il cronometro sull’1’37″350, miglior riferimento della giornata. Il pilota spagnolo ha tenuto dietro Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) per soli 82 millesimi e Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), che ha chiuso terzo con un ritardo di 172 millesimi dal leader.

L’avvio del turno è stato movimentato da numerose cadute. Nei primi minuti Iker Lecuona (Ducati Lenovo Team) è scivolato alla curva 3, seguito più tardi da Diogo Moreira (Pro Honda LCR) alla curva 4. Proprio in quest’ultima curva Lecuona è poi incappato in una seconda caduta, mentre negli ultimi istanti del turno è finito a terra anche Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3).

Guardando alla classifica, dietro al terzetto di testa si sono inseriti Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), quarto con il crono di 1’37″605, e Johann Zarco (Castrol Honda LCR), quinto a 258 millesimi dal primo. Staccano il pass diretto per la Q2, completando i primi dieci, anche Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) e Jorge Martin (Aprilia Racing).

Per Marc Marquez qualche difficoltà di troppo, con il nove volte iridato che ha più volte stravolto il setup della sua Ducati Desmosedici e che ha anche cambiato moto passando da una all’altra durante il turno.

L’accesso diretto alla seconda fase delle qualifiche si è rivelato piuttosto complicato per Martin: il #89 dell’Aprilia ha infatti strappato il decimo posto in 1’37″758, lasciandosi alle spalle Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), primo dei non qualificati, per un solo decimo di secondo.

Resta fuori dalla top ten anche Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), dodicesimo davanti a Moreira, così come Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) e Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo.

A chiudere lo schieramento troviamo infine Jake Dixon (Honda HRC Castrol), Luca Marini (Honda HRC Castrol), Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP), Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3), Augusto Fernandez (Prima Pramac Yamaha MotoGP) e Iker Lecuona (Ducati Lenovo Team).

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