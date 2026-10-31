MotoGP | Gp Malesia Sprint Race: vince Acosta, Marquez e Bezzecchi a podio

MotoGP Sprint Race GP Malesia Sepang – La Sprint Race del Gran Premio della Malesia classe MotoGP è stata vinta da Pedro Acosta.

Il pilota della KTM che partiva dalla prima fila al Sepang International Circuit, è stato grande protagonista andando a vincere la seconda Sprint della stagione dopo quella della Thailandia, quarta vittoria Sprint per la casa austriaca.

Il sorpasso decisivo è avvenuto a tre giri dalla fine, quando al comando c’era il giapponese dell’Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team, Ai Ogura. Da quel momento il #37 ha spinto forte e gli avversari non hanno potuto nulla contro il vincitore del Red Bull Ring.

Assente Jorge Martin, che si è fermato dopo le FP2, Marc Marquez ha portato a casa un prezioso secondo posto in ottica iridata. Il nove volte iridato della Ducati ha preferito non prendere troppi rischi su una pista diventata insidiosa dalle gocce di pioggia cadute da metà gara in poi. Per Marquez 42esima medaglia Sprint, settima consecutiva.

Il #93 della casa di Borgo Panigale ha avuto la meglio su un arrembante Marco Bezzecchi, che così come Marquez ha passato Ogura nel corso dell’ultimo giro. L’unico pilota Aprilia Factory ha chiuso quindi terzo davanti alla RS-GP26 del compagno di marca Ai Ogura.

Quinto al traguardo Fabio Di Giannantonio, che su Ducati GP 26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha chiuso a 5.053s dalla vetta. Il pilota romano ha preceduto un redivivo Pecco Bagnaia, che ha chiuso sesto con la Ducati Factory. Un risultato decente per il tre volte iridato della Ducati, che detiene ancora il record della pista malese.

A punti anche Brad Binder con la KTM Factory, il rookie Honda LCR Diogo Moreira e il nostro Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3).

Appena fuori dalla zona punti Johann Zarco, 11esimo con la seconda Honda del Team di Lucio Cecchinello. Dietro al francese le Yamaha Factory di Fabio Quartararo e Alex Rins, la Honda Factory di Luca Marini (13esimo) e il tester Yamaha Augusto Fernandez che sostituisce l’infortunato Toprak Razgatlioglu in sella alla YZR-M1 del Pramac Racing.

Dalle 15esima posizione in poi troviamo i piloti che hanno azzardato il cambio moto. Maverick Vinales ha chiuso 15esimo a 1.42.843 dal vincitore Acosta, davanti al rientrante Joan Mir (Honda HRC Castrol), Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e Iker Lecuona che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer in sella alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP.

Il pole-man Alex Marquez è caduto mentre guidava la gara nel corso del terzo giro, dicendo addio a sogni di gloria. Arrabbiatissimo invece Jack Miller, che rientrato ai box non ha trovato pronta la moto con il setting da pioggia. Un’arrabbiatura che però non trova riscontro nel cronometro perchè i piloti che hanno cambiato moto ben dopo di lui sono arrivati in netto ritardo.

La classifica iridata vede Marquez sempre al comando, complice l’assenza di Martin, il nove volte iridato si porta a +19 sul madrileno e 52 su Marco Bezzecchi.

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