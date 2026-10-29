MotoGP | GP Malesia: Sepang mette a dura prova gomme e strategie Michelin

Gp Malesia Sepang MotoGP 2026 – Situato a circa 50 chilometri da Kuala Lumpur, nei pressi dell’aeroporto internazionale, il Sepang International Circuit rappresenta una delle tappe più importanti del calendario MotoGP. Inaugurato nel 1999, l’impianto malese è diventato negli anni un punto di riferimento non solo per i weekend di gara, ma anche per i numerosi test svolti da team e costruttori di pneumatici, consentendo a Michelin di accumulare una profonda conoscenza delle caratteristiche del tracciato.

Lungo 5,543 chilometri, Sepang propone 15 curve, di cui dieci a destra e cinque a sinistra, oltre a due lunghi rettilinei collegati da un tornante particolarmente stretto. Il principale sfiora il chilometro di lunghezza e permette alle MotoGP di raggiungere velocità elevatissime. Tuttavia, ciò che rende davvero unico il circuito è la combinazione di accelerazioni violente, frenate impegnative e curvoni veloci, elementi che sottopongono gli pneumatici a forti sollecitazioni sia dal punto di vista meccanico sia termico.

A complicare ulteriormente il lavoro di piloti e tecnici ci pensa il clima tropicale della Malesia. Le temperature dell’aria sono costantemente elevate e quelle dell’asfalto possono superare agevolmente i 50°C. Nel corso dell’edizione 2025, Michelin ha registrato 55°C durante la Sprint Race e 50°C nella gara della domenica. In queste condizioni, gestire il degrado delle gomme e mantenere prestazioni costanti diventa un fattore determinante per il risultato finale.

Anche fuori dalla pista, il Gran Premio della Malesia continua a distinguersi per il grande entusiasmo del pubblico. Ogni anno quasi 200.000 spettatori affollano il circuito durante il weekend, contribuendo a creare una delle atmosfere più calorose e spettacolari dell’intero calendario iridato.

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin Motorsport

“Sepang è un circuito che conosciamo estremamente bene perché veniamo qui regolarmente per svolgere dei test, oltre che per il Gran Premio stesso. È una pista veloce ma, soprattutto, particolarmente esigente per gli pneumatici. Per l’evento di quest’anno avevamo inizialmente preparato l’allocazione delle gomme tenendo conto di un previsto rifacimento dell’asfalto. Tuttavia, i lavori alla fine non sono stati effettuati e quindi correremo sulla stessa superficie utilizzata nel 2025.

Nonostante ciò, abbiamo deciso di confermare la nuova specifica posteriore Medium, originariamente non prevista per questo asfalto, per offrire ai nostri partner un’opzione aggiuntiva. Andrà ad affiancare due soluzioni già ampiamente collaudate: la Soft dello scorso anno, che ha ottenuto risultati eccellenti ed è stata utilizzata sia nella Sprint sia nel Gran Premio, e la Medium 2025, che quest’anno diventa la nostra Hard.

Avremo quindi a disposizione tre specifiche posteriori con caratteristiche differenti, consentendo a piloti e squadre di adattare al meglio le proprie scelte alle condizioni e alle strategie di gara. Su un circuito così impegnativo, questa maggiore flessibilità potrebbe rivelarsi un vantaggio significativo.

Infine, è sempre un piacere tornare in Malesia, dove veniamo accolti da tantissimi appassionati e da un’atmosfera davvero eccezionale.”

Per il GP della Malesia 2026, Michelin porterà due opzioni all’anteriore, Soft e Medium, identiche a quelle impiegate nella passata stagione. Entrambe adottano una costruzione simmetrica studiata per rispondere alle elevate esigenze imposte alla gomma anteriore dal tracciato malese.

Più articolata invece la scelta per il posteriore, dove saranno disponibili tre mescole: Soft, Medium e Hard. La Soft resta invariata dopo gli ottimi risultati ottenuti nel 2025, mentre la Medium utilizzata lo scorso anno assume il ruolo di Hard. A completare la gamma arriva una nuova specifica Medium, introdotta per ampliare le possibilità di scelta a disposizione dei team.

Questa nuova soluzione adotta una costruzione simmetrica, a differenza delle altre due opzioni posteriori che mantengono una struttura asimmetrica con spalla destra rinforzata, necessaria per affrontare le maggiori sollecitazioni generate dal predominio delle curve a destra presenti sul circuito.

In caso di pioggia, Michelin metterà inoltre a disposizione la gamma Power Rain nelle versioni Soft e Medium sia per l’anteriore sia per il posteriore.

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