MotoGP | Gp Malesia Prove Libere 1: Marquez davanti a Bezzecchi, Martin chiude 20esimo

MotoGP Prove Libere 1 Gp Malesia Sepang – Marc Marquez è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia, 19esimo appuntamento della MotoGP 2026 in programma al SIC, Sepang International Circuit.

Il pilota della Ducati ha portato in vetta la sua Desmosedici GP 26 con il crono di 1:58.912, best-lap ottenuto al terzo dei sedici passaggi effettuati.

Il capo-classifica ha preceduto di quasi mezzo secondo (0.474s) il nostro Marco Bezzecchi, che in sella all’Aprilia Factory è a sua volta davanti a Pedro Acosta, che con la KTM ha girato esattamente con lo stesso crono del riminese, 1:59.386, crono fatto registrare però dopo quello del #72 della casa veneta.

Quarto tempo per un’altra KTM, quella del nostro Enea Bastianini, che in sella alla RC16 del Team Tech3 è davanti alla RC16 Factory del sud-africano Brad Binder e alla Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli (+0.883s).

Settimo tempo per Alex Marquez, che in sella alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP ha girato in 1:59.901. Alle spalle del più piccolo dei fratelli Marquez troviamo Johann Zarco con la RC213V del Castrol Honda LCR, il nostro Fabio Di Giannantonio con la Ducati GP 26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e il rookie Diogo Moreira con la RC213V del Pro Honda LCR.

Undicesimo e dodicesimo tempo per le Yamaha di Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) e Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP).

Pecco Bagnaia in sella alla Desmosedici GP 26 Factory del Ducati Lenovo Team ha chiuso 13esimo, a 1.418s dal team-mate Marc Marquez. Il pilota di Chivasso continua a faticare e a non trovare (quando siamo ormai giunti a fine stagione, ndr) il giusto feeling con la “Rossa” di Borgo Panigale in versione 2026.

Il tre volte iridato ha chiuso davanti al rientrante Joan Mir (Honda HRC Castrol), all’iridato 2021 della MotoGP Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) e a Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3).

Raul Fernandez ha percorso solo cinque giri, chiudendo 17esimo. Il pilota Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team non riesce a guidare e a sopportare il dolore causato dalla frattura alla mano destra avuta in Indonesia ed è stato dichiarato “unfit” per il resto del weekend.

Dietro al #25 hanno chiuso il nostro Luca Marini (Honda HRC Castrol, che non aveva corso in Australia a causa di un virus che lo aveva debilitato, ndr) e un’irriconoscibile Ai Ogura (Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team), con il giapponese 19esimo.

Ventesimo tempo per Jorge Martin, che tornato in sella alla sua Aprilia RS-GP26 dopo la caduta nella Sprint Race di Phillip Island, ha cercato il giusto feeling con la mano destra, che ricordiamo ha una frattura composta del radio distale.

Ogni volta che l’iridato 2024 della MotoGP è tornato ai box, non ha mai parlato del dolore alla mano, ma ha chiesto alla squadra di migliorare la sua moto. Il pilota di San Sebastian de Los Reyes dovrebbe tornare in pista per le pre-qualifiche.

Dietro a “Martinator” hanno chiuso due piloti non titolari, Augusto Fernandez su Yamaha Pramac (sostituisce l’infortunato Toprak Razgatlioglu, ndr) e Iker Lecuona (Gresini Racing, che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer, ndr).

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