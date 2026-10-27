MotoGP | GP Malesia, Martin sul suo recupero: “Impossibile fare previsioni”

Dopo il difficile fine settimana vissuto a Phillip Island, Jorge Martin guarda già al prossimo appuntamento del Motomondiale, pur senza sbilanciarsi sui tempi del proprio recupero. Il pilota spagnolo dell’Aprilia sta proseguendo il percorso di cure in seguito alla caduta avvenuta nella Sprint Race del Gran Premio d’Australia, incidente che gli ha provocato una frattura composta del radio distale.

Gli accertamenti effettuati nei giorni successivi al crash hanno escluso ulteriori complicazioni, confermando che l’unico infortunio riportato è appunto la frattura al polso. Una notizia che ha permesso ai medici di concentrarsi esclusivamente sul trattamento della lesione e sulla riabilitazione necessaria per consentire al madrileno di tornare in pista il prima possibile.

In vista del Gran Premio della Malesia, Martin ha parlato delle proprie condizioni, sottolineando come sia ancora troppo presto per fare valutazioni definitive sulla sua presenza e sulla competitività che potrà esprimere a Sepang.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Malesia Phillip Island MotoGP 2026

“Sto ricevendo tutte le cure necessarie per recuperare dall’infortunio e arrivare a Sepang nelle migliori condizioni possibili. È impossibile fare qualsiasi previsione in questo momento. Dobbiamo valutare la situazione giorno per giorno.”

L’obiettivo resta quello di presentarsi al via del Gran Premio della Malesia nelle migliori condizioni fisiche possibili, ma senza correre rischi inutili.

Adesso tutta l’attenzione è rivolta al recupero, con la speranza di lasciarsi alle spalle quanto accaduto in Australia e tornare presto a concentrarsi esclusivamente sulla pista.

Il pilota di San Sebastian de Los Reyes nella sfortuna ha trovato un alleato, il meteo. La gara domenicale di Phillip Island è stata infatti annullata e il suo distacco in classifica dal connazionale Marc Marquez è rimasto lo stesso post Sprint Race, 10 punti.

Se Marquez fosse riuscito a imporsi anche nella gara domenicale, il suo vantaggio sarebbe salito a 35 punti, un margine decisamente pesante in ottica mondiale.

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