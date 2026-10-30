MotoGP | GP Malesia Day 1, Di Giannantonio incorona Marquez: “Dobbiamo capire il suo segreto”

Il romano Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il quinto tempo nella prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia, 19esima gara della MotoGP 2026 che si disputa sul circuito malese di Sepang.

Il #49 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha portato la sua Ducati Desmosedici GP 26 a 0.442s dalla vetta occupata da Marc Marquez.

Un buon risultato per il prossimo pilota KTM MotoGP, che ha così commentato la sua giornata ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Secondo me Marc è quello messo meglio ed è il più veloce. Credo che ci sia proprio uno step tra lui e gli altri in questo momento, di mezzo secondo circa. Però io mi sono sentito bene: la cosa buona è che oggi siamo andati migliorando a ogni sessione, ogni run che facevamo in pista toccavamo qualcosina e andava tutto meglio. Quindi è tutto positivo. Penso che dobbiamo migliorare tanto la frenata, perché freno forte, ma ho tante vibrazioni, tanto front-lock e tanti movimenti per arrivare fino dentro le curve. E quindi è anche quello che Marc non ha sui dati, ed è quello che secondo me dobbiamo migliorare per cercare di essere più vicini.”

Sulla scelta della gomma anteriore: “C’è sempre qualcuno che prova una gomma più dura, però abbiamo visto ultimamente, proprio nel corso degli anni, che la 70H (la specifica di questa gomma) sembra essere la più prevedibile e costante. È quella con cui abbiamo fatto più chilometri in tutto l’anno, quindi, almeno nel mio caso, cercherò di fare più giri possibili su quella.”

Sulla staccata e il rischio in curva: “Il rischio è sempre relativo, un po’ come si dice spesso in moto. Nel mio caso perdo un pochettino in frenata perché sono più al limite e ho più movimenti come dicevo prima, molto più front-lock, quindi, a prescindere dalla linea, sono un po’ più ‘impiccato’ rispetto a Marc, e questo lo vedo chiaramente dai dati. Poi c’è la regola d’oro della moto: meno strada fai e più fai velocità, alla fine paghi di meno. Se riuscissi a fare la curva più stretta di lui con la sua stessa velocità, sarebbe semplicemente bellissimo!”

Foto: Michelin

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