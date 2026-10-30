MotoGP | GP Malesia Day 1, Bezzecchi: “Sto tirando come una bestia, voglio il massimo”

Marco Bezzecchi ha archiviato con sensazioni positive la prima giornata del Gran Premio della Malesia, 19esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Sul tracciato di Sepang il pilota riminese dell’Aprilia ha mostrato un passo competitivo, chiudendo il venerdì soddisfatto del lavoro svolto nonostante qualche difficoltà nel time attack.

Il #72 della casa veneta ritiene di poter ancora migliorare sul giro secco, ma ha evidenziato i progressi compiuti rispetto alla passata stagione sul circuito malese.

Con una qualifica che si preannuncia decisiva, soprattutto su una pista dove il caldo e il traffico possono fare la differenza, Bezzecchi punta a massimizzare il risultato già dalla Sprint Race. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Sono abbastanza contento, è stata una buona giornata. Direi un venerdì fantastico rispetto al venerdì dell’anno scorso qua. Quindi bene: di passo sono abbastanza competitivo. Ho faticato un pochino nel time attack, non sono stato perfetto in termini di guida, potevo fare qualcosa di più, diciamo io. Però, beh, stiamo lavorando bene, è stato un buon inizio, secondo me.”

Sulla gestione della gara e degli attacchi: “Chiaramente cercherò di fare il mio massimo ogni gara, da qui alla fine, partendo ovviamente dalla sprint di domani e dalla gara di domenica. In questo momento ci sono un po’ di piloti che ancora sono più veloci di me: ovviamente Marquez, sia di passo che sul time attack, anche Alex (Marquez) di passo con lui sono un po’ più simile, ma nel time attack è stato più veloce e anche Di Giannantonio è andato abbastanza forte, sul suo passo non sono riuscito ancora a guardarlo, però mi sembra abbastanza veloce anche lui e Acosta. Quindi non sarà semplice. Oggi sono sono stato carico tutto il giorno, ho cercato di tirare come una bestia tutti i giri per mettermi più a posto possibile e farò lo stesso domani e sono in questa modalità qui, diciamo, per adesso. E quindi vediamo, cerchiamo di portare a casa tutto quello che si può.”

Sull’importanza della qualifica e del time attack: “Sicuramente domani sarà importante fare una buona qualifica, ma generalmente è importante come sempre, non tanto di più, perché ormai le prime due fila sono abbastanza fondamentali in qualsiasi tipo di pista. Qua, ovviamente, con il caldo fa fa una bella differenza riuscire ad avere non troppe moto davanti, ecco, quindi bisogna cercare di fare un buon lavoro. E poi nel time attack, sì, un pochino, diciamo, è il carattere della nostra moto, quello è, però ho fatto qualche errore di troppo io.”

Foto: Michelin

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