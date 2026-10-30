MotoGP | GP Malesia Day 1, Bagnaia sconsolato: “Per me è inaccettabile, questa moto non fa ciò che voglio”

E’ un Pecco Bagnaia deluso dall’ennesima prestazione opaca della stagione quello che ha parlato al termine del Day 1 del Gran Premio della Malesia, dove ha chiuso 12esimo le pre-qualifiche.

Il tre volte iridato della Ducati era convinto di poter andar forte al SIC, Sepang International Circuit, tracciato che ospita la 19esima tappa della MotoGP 2026, ma la realtà dice altro.

Le buone sensazioni avute nei test di febbraio non si sono ripresentate e il fatto di avere il record della pista, tutt’ora imbattuto, non fa altro che aumentare i rimpianti per una stagione sin qui da dimenticare. Ecco cosa ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP, ricordando che sarà costretto a disputare ancora una volta le Q1.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Non mi aspettavo di faticare così, mi aspettavo di avere perlomeno il feeling che avevo ai test, anche perché avevamo deciso di partire con quella moto lì, ma di quella moto purtroppo ho solo un buon ricordo, non c’è niente che sia simile a livello di come funziona, quindi purtroppo non riesco a performare come vorrei.”

Sulle difficoltà nei settori specifici: “I miei problemi sono principalmente dove ci sono i settori guidati: settore 2 e settore 3, perché settore 1 e settore 4, dove ci sono due staccate, sono penso nei primi tre, mentre nel resto perdo otto decimi. Per me è inaccettabile questa situazione, da parte mia, ma faccio fatica ad accettarlo dalla mia moto, perché non c’è modo di riuscire a portar velocità in curva. Mi si chiude davanti, vado largo e non ho minimamente grip, quindi è molto complicato.”

Sul limite e il confronto con i tempi storici, gli viene ricordato il giro che gli vale tutt’ora il record della pista: “È pur sempre un bel ricordo; intanto me lo riguardo, perché mi ricorda che comunque ci sono. Per avvertire le modifiche e percepire certe cose bisogna avere feeling con la moto, e purtroppo io non ne ho. La cosa che mi fa arrabbiare un po’ è che in Australia e in Indonesia, piste dove comunque in generale ho ottenuto buoni risultati, mi è sempre venuto abbastanza difficile andare forte. Questa di Sepang, invece, è una di quelle piste dove le cose mi sono sempre sembrate abbastanza facili. Avendo fatto i test e girando tanto qui con la MotoGP, ho un ricordo abbastanza fresco della pista. Quando arrivo e sento che il feeling è questo, diventa tutto più complicato: cose semplici come cambiare direzione dando gas non le puoi più fare, perché dietro la moto parte. È qualcosa che non ti aspetti, ti costringe ad agire di conseguenza e a quel punto hai già perso in partenza.”

Foto: Michelin

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