MotoGP | GP Malesia, Bastianini vicino al podio: “Abbiamo dato tutto”

Buona gara per Enea Bastianini a Sepang, dove il #23 della KTM ha chiuso quinto la gara domenicale del Gran Premio della Malesia, 19esimo appuntamento della stagione.

Il pilota riminese che scattava dalla settima casella, è partito molto bene, ma ha poi perso terreno quando è stato superato dal compagno di marca Pedro Acosta.

Da lì è iniziata a rimonta che lo ha portato ad attaccare Marco Bezzecchi nel corso dell’ultimo giro. Ecco cosa ha detto la “Bestia” ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Ero partito abbastanza bene, avevo fatto una bella manovra alla staccata della 1 e sapevo che dovevo andare davanti per cercare di evitare che la gomma si surriscaldasse troppo e, dopo, per cercare di non farmi sorpassare con Acosta sono andato un po’ fuori e ho iniziato a perdere un po’ di posizioni e lì ho iniziato a fare un po’ più fatica. Sapevo che dovevo rimanere agganciato ai primi giri per poter provare a fare il podio, però va bene così, abbiamo dato tutto, abbiamo fatto il massimo, di più era era difficile. La nostra moto quando migliora sul davanti così da poter frenare veramente tanto è veramente una una gran moto, ti dà tanta fiducia, soprattutto in un asfalto come è stato quello del Giappone, dove sono riuscito a esprimermi al massimo. E’ stato bello tornare a guidare in quel modo. E poi però c’è il rovescio della medaglia, quando le cose non funzionano e la moto non ne vuole sapere.”

Parlando ancora della KTM RC16 che lascerà a fine stagione per salire in sella all’Aprilia del Trackhouse Racing Team aha aggiunto: “Credo di aver capito un po’ meglio come funziona la nostra moto, ovviamente sono passati quasi due anni e inizio ad avere un po’ più di ritmo, soprattutto inizio ad avere un lavoro fatto bene all’interno del box, lavorando con le stesse persone, ma non è stato facile. All’interno del mio box sono cambiate tante cose da quando sono arrivato ad oggi, purtroppo, e quindi questo qui non aiuta nel processo di adattamento.”

Le dichiarazioni di Bastianini raccontano bene una gara che, pur senza regalargli la soddisfazione del podio, conferma i progressi mostrati nelle ultime settimane. Il quinto posto conquistato a Sepang arriva infatti al termine di una prestazione solida, costruita con una buona partenza e con un passo gara che gli ha permesso di restare a contatto con il gruppo di testa per gran parte della corsa.

Con il passaggio al Trackhouse Racing Team ormai alle porte, Bastianini continua dunque a cercare risultati importanti per chiudere nel migliore dei modi la propria esperienza con KTM

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