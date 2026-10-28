MotoGP | GP Malesia, Bagnaia: “Vogliamo giocarci le nostre carte “

Dopo 18 gare Pecco Bagnaia è nono in Campionato con 166 punti, 199 in meno del suo team-mate Marc Marquez, che guida la classifica iridata.

Potrebbero bastare questi numeri per capire la stagione negativa vissuta dal tre volte iridato della Ducati, ma dietro questi numeri c’è di più, c’è un feeling mai sbocciato con la Desmosedici GP 26 e l’ingombrante figura al box di un nove volte iridato (Marquez), che in carriera ha “annientato” tutti i suoi compagni di squadra.

Questo weekend arriva la Malesia e la speranza è che il pilota di Chivasso possa rialzare la testa per dimostrare anche ad Aprilia di non essersi sbagliata puntando su di lui dal 2027, addirittura con un contratto quadriennale.

Lo scorso anno al Sepang International Circuit il #63 vinse la Sprint Race e la Desmosedici si è sempre rivelata competitiva su questo tracciato, lui ha detto che proverà a giocarsi tutte le carte in tavola, basterà?

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“In Australia non è stato un fine settimana semplice, ma Sepang è una delle piste che amo di più tra quelle oversea. Qui la Desmosedici GP ha saputo fare la differenza e abbiamo ricordi bellissimi. Lavoriamo sodo fin dal venerdì per ritrovare subito il giusto feeling e giocarci le nostre carte nel weekend.”

Informazioni Circuito Sepang

Paese: Malesia

Nome: Sepang International Circuit

Record del circuito: Bagnaia (Ducati) 01:56.337 – 2024

Velocità massima: Iannone (Ducati) 339.6 km/h – 2015

Lunghezza del tracciato: 5.54 km

Durata della gara sprint: 10 giri

Durata della gara: 20 giri

Curve: 15 (10 a destra, 5 a sinistra)

Risultati 2025 GP Malesia

Podio: 1° A. Màrquez (Ducati), 2° Acosta (KTM), 3° Mir (Honda)

Vincitore Sprint: Bagnaia (Ducati)

Pole Position: Bagnaia (Ducati) – 01.57.001

Giro più veloce in gara: A. Márquez (Ducati) – 01:58.873

Statistiche Pecco Bagnaia

GP disputati: 252 (147 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 86 (63 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Vittorie Sprint: 14

Pole positions: 35 (28 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

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