MotoGP | GP Malesia, Bagnaia sconsolato dopo la Sprint di Sepang: “La gomma posteriore è durata appena tre giri” [VIDEO]

Reduce dalla Sprint Race di Sepang con un sesto posto che lascia più interrogativi che soddisfazioni, Pecco Bagnaia non nasconde le difficoltà che stanno accompagnando anche questa fase della stagione.

Il pilota piemontese ha concluso la gara “corta” del Gran Premio della Malesia lontano dalle posizioni che contano, ritrovandosi ancora una volta a fare i conti con problemi di feeling e, soprattutto, con una gestione delle gomme ben diversa rispetto a quella dei suoi rivali. Un aspetto che, secondo il tre volte iridato, sta limitando in maniera significativa il suo potenziale e quello del Team.

Nonostante una partenza molto efficace che gli aveva permesso di guadagnare terreno nelle prime fasi della corsa, il deterioramento della gomma posteriore ha compromesso rapidamente le sue possibilità di restare nel gruppo di testa. Una situazione particolarmente penalizzante su un tracciato impegnativo come quello malese, dove il caldo e le numerose curve percorse in appoggio mettono a dura prova pneumatici e piloti. Ecco cosa ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Sono stato anche fortunato a veder scendere le gocce di pioggia, perché al terzo giro avevo già finito la gomma posteriore e guidare era diventato un’impresa impossibile. La mia fortuna se così si può dire è stata quella di fare un’ottima partenza, una bella prima staccata in cui sono riuscito a mettermi abbastanza avanti. Da lì ho cercato in tutti i modi di seguire il pilota davanti a me, ma non ne avevo: ho fatto un largo e ho consumato la gomma dietro veramente troppo rispetto alla sua durata abituale. È un peccato, ma un sesto posto è comunque meglio di altri risultati ottenuti ultimamente, quindi lavoreremo su questo. Rispetto a tutti gli altri piloti Ducati, quello che si vede chiaramente dai dati è che, dal momento in cui inizio a inclinare la moto verso la curva, il posteriore inizia a scivolare e non smette di farlo finché non sono completamente dritto in uscita. C’è una mancanza totale di grip che porta a un consumo eccessivo della gomma posteriore. Questo non mi permette di guidare come vorrei, perché ci sono tante curve in appoggio su una pista come questa: non poter mai andare in appoggio rende tutto molto più difficile. Se a questo aggiungi il fatto che il consumo della gomma è elevato, la conseguenza è che una mescola che agli altri dura un po’ di più, a noi dura appena tre giri.”

Spirito con cui affronta questo momento difficile e la gara domenicale

“Lo spirito è quello di partire, fare del nostro meglio e provare a gestirla. Fino a due anni fa eravamo molto forti nella gestione delle gomme. Proveremo a tirar fuori qualcosa e sappiamo che, dal punto di vista tecnico, non ci sono più molte strade da percorrere, ma magari riusciremo a stupirci. So benissimo di cosa sono capace, come abbiamo dimostrato l’anno scorso in Giappone, ma per il resto sappiamo di non essere nelle condizioni di poter ripetere quelle prestazioni.”





3/5 - (11 votes)