MotoGP | GP Malesia, Alex Marquez terzo a Sepang: “Domani mi opero alla spalla” [VIDEO]

Alex Marquez nonostante una spalla malandata che sarà operata lunedì 2 novembre, ha ottenuto il terzo gradino del podio al Sepang International Circuit.

Il pilota del Gresini Racing che partiva dalla pole ha perso subito la prima posizione a favore di suo fratello Marc, poi lo ha passato alla curva 3 per poi essere di nuovo superato.

Alla fine si è dovuto arrendere anche a Pedro Acosta (KTM), ma dopo la caduta mentre era al comando della Sprint Race il podio lo soddisfa. Ecco cosa ha detto ai microfono di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Alex Marquez Gara GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Ho fatto una buona partenza. Marc mi ha superato alla prima curva ed è stato più bravo di me. L’ho attaccato alla curva 4 perché volevo passare davanti, ma sono andato un po’ lungo ed è tornato in testa. Sapevo che sarebbe stata una gara molto lunga, soprattutto a causa delle mie condizioni fisiche. Sto soffrendo molto e ho dovuto fare nuove infiltrazioni. È stata durissima: dovevo gestire le gomme, ma soprattutto il fisico. A un certo punto facevo davvero fatica a reggere fino alla fine. Domani mi aspetta l’operazione: mi toglieranno la placca e mi faranno l’artroscopia alla spalla. Vedremo quanto tempo ci metterò a recuperare per tornare in pista. Spero di portarvi buone notizie; non sarà facile, ma ci opereremo e torneremo più forti.

Quando ho visto che Marc era molto tranquillo lì davanti, ho pensato: ‘Stai calmo Alex, devi risparmiare le gomme’. Però, quando non hai la forza fisica, arrivi a un punto, verso il sesto o settimo giro, in cui cominci a faticare davvero. Non guidi più in modo pulito, perdi la percorrenza in curva, non riesci a spingere davanti e perdi il controllo dell’avantreno. È lì che ho iniziato a faticare, stressando di più la gomma posteriore, e ho iniziato a perdere terreno. Sapevo di dover risparmiare gomma e fisico, quindi nei primi giri non ho voluto attaccare Marc. Ero molto tranquillo e questo mi aiutava a gestire, ma alla fine non è bastato. Sono comunque contento del podio, che era il nostro obiettivo principale oggi: salire sul podio, finire la gara ed evitare cadute.

Quando mi ha infilato alla prima curva del primo giro, non volevo passarlo di nuovo, ma alla curva 3 è andato così piano che mi sono trovato davanti ancor prima della staccata. Lì ho capito che lui voleva risparmiare le gomme e mi sono detto: ‘Ok Alex, calmati, la gara è lunghissima e ieri hai già commesso un errore’. Non è stato facile, ma alla fine sono riuscito a salire sul podio con questi colori, e per me è molto importante.”

Poi sull’operazione alla spalla: “L’ho programmata per domani perché fare tre gare di fila in queste condizioni è impossibile. Se fossi arrivato in Qatar, avrei fatto due giri nelle libere 1 e poi sarei crollato. Siamo stati fortunati in Australia, dove non si è corsa la gara la domenica, quindi qui sono arrivato un po’ più riposato; ma tre gare consecutive non le posso reggere, metterei a rischio la mia salute. Nelle ultime gare ci sono state alcune cadute un po’ strane proprio a causa delle mie scarse condizioni fisiche.”

Foto: Michelin





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