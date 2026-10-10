MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race: Marquez vince e si prende la vetta del Campionato, Bezzecchi subito fuori

MotoGP Sprint Race GP Indonesia Mandalika – La Sprint Race di Mandalika era sulla carta terreno fertile per Aprilia e invece alla fine a vincere è stato Marc Marquez che si è preso anche la vetta della classifica iridata.

La gara ha subito perso due dei protagonisti, il poleman Raul Fernandez e il nostro Marco Bezzecchi, che subito dopo la partenza hanno dovuto allargare leggermente la traiettoria per fare spazio alla grande staccata di Marc Marquez, con Bezzecchi che ha tamponato Fernandez.

La manovra del nove volte iridato è sembrata dura ma corretta, tanto che la Direzione Gara non ha neanche messo sotto indagine l’accaduto. Per Marquez ottava vittoria Sprint della stagione e vetta del Campionato con 4 punti di vantaggio su Martin.

Proprio il #89 dell’Aprilia era andato al comando dopo il patatrack iniziale, ma a 5 giri al termine forse per un problema di pressione della gomma anteriore, “Martinator” ha fatto passare Marquez, che da lì non ha più perso il comando delle operazioni.

Il pilota della casa veneta si è rifatto sotto a Marquez, ma all’ultimo giro ha commesso un errore che gli ha fatto perdere due posizioni a favore di Ai Ogura (Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team) e Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team), che sono saliti sul podio. Per “Diggia” 12esimo podio Sprint in carriera.

Quinto al traguardo Alex Marquez su Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP che ha preceduto Pedro Acosta su KTM (il #37 ha dovuto fare un Long Lap Penalty per aver ecceduto i limiti della pista, ndr) e il team-mate Fermin Aldeguer.

Ottavo al traguardo Pecco Bagnaia, che in sella alla Ducati Factory ha preceduto Fabio Quartararo su Yamaha, ultimo pilota a punti.

Dietro alla Yamaha dell’iridato 2021 della Top Class hanno chiuso Alex Rins su Yamaha Factory, Enea Bastianini su KTM del Team Tech3, Johann Zarco su Honda del Team LCR, Jack Miller su Yamaha Pramac e Franco Morbidelli su Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Luca Marini in sella alla Honda Factory ha chiuso 15esimo a 19.227s dalla vetta. Dietro al #10 la KTM Factory di Brad Binder, la Honda LCR del rookie Diogo Moreira, la KTM del Team Tech3 di Maverick Vinales, la Yamaha Pramac di Toprak Razgatlioglu e la Honda Factory di Aleix Espargarò, che sostituisce Joan Mir.

In Campionato come detto Marquez passa al comando con 4 punti di vantaggio su Martin e 59 su Bezzecchi. Pedro Acosta è quarto staccato di 96 lunghezze.

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