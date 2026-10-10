MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Fernandez accusa Bezzecchi: “Sono molto arrabbiato”

E’ un Raul Fernandez arrabbiatissimo quello che ha parlato nel post-gara della Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, 17esima tappa della MotoGP 2026.

Il pilota spagnolo del SuperFile Trackhouse MotoGP Team era riuscito a centrare la pole position, la prima in MotoGP, ma in gara è caduto alla prima curva dopo essere stato tamponato dal compagno di marca Marco Bezzecchi.

Una manovra premeditata secondo il #25 della casa veneta, che ha anche riportato una piccola frattura ad un dito della mano destra.

Fernandez ha sottolineato più volte come una incidente possa capitare a tutti, ma in questo caso secondo il madrileno è stato cercato, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Raul Fernandez Sprint Race Gp Indonesia MotoGP 2026

“Sono molto arrabbiato perché credo sia stata una manovra brutta e non gentile, ed è questo che mi fa più rabbia. Nel motorsport ci sta che un pilota commetta un errore e ti mandi a terra: fa parte dello sport e non mi sono mai lamentato per questo, perché può capitare a chiunque, magari domani capita a me di fare un errore senza volerlo. Il problema è quando una manovra viene fatta apposta, in modo duro e premeditato. In questo caso, Marco ha fatto una manovra brutta che non riesco a capire. Io mi ero messo a metà pista in quella prima curva per difendere la posizione e lui è partito bene. Nonostante ciò, ogni volta che si è avvicinato mi ha buttato fuori, fino a farmi finire sulla linea bianca. Sappiamo che con questa moto non si può passare sulla linea bianca, eppure lui ha continuato a spingermi all’esterno, spalancando così la porta a due Ducati, che sono direttamente i nostri rivali e lasciandole passare. Non puoi aprire la porta in quel modo in MotoGP. Guarda tutte le partenze fatte qui: arrivano tutti in quinta o quarta-quarta, cercando di chiudere verso il cordolo interno e frenando correttamente, non come se stessero facendo un giro da soli in pista. Questo comportamento non è per niente gentile. Riguardo alle mie condizioni per domani, non so se potrò correre. Adesso sono ‘fit’ e devo provare nel warm-up, ma mi sono rotto un dito.”

Le parole dello spagnolo fotografano perfettamente il suo stato d’animo al termine di una giornata che sembrava destinata a essere storica. Dopo aver conquistato la prima pole position della carriera in MotoGP, Fernandez sognava di poter lottare per il successo o quantomeno per un risultato di prestigio davanti ai migliori della categoria.

A fare discutere sono soprattutto le accuse rivolte a Bezzecchi. Fernandez non parla di un semplice errore di valutazione, ma di una manovra particolarmente aggressiva che, a suo dire, avrebbe compromesso non solo la sua gara ma anche quella dell’intero Team Aprilia. Dichiarazioni forti che inevitabilmente alimenteranno il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi.

Foto: Michelin

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